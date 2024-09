SP oferece 5 mil vagas em cursos de extensão para professores da rede estadual

A SecretariaEducação do Estado de São Paulo, em parceria com o Instituto Ânima, lança dois cursos de extensão com 5 mil vagas exclusivas para professores da rede estadual de Educação de São Paulo. Os temas são “Bem-estar e convivência: práticas para o desenvolvimento socioemocional” e “Educação Financeira no Contexto Escolar: práticas docentes e experiências efetivas”.

Cada um dos cursos tem duração de 40 horas, distribuídas em nove semanas, e são ministrados em encontros síncronos (ao vivo). Não há haverá aulas presenciais. As atividades são totalmente gratuitas.

As pré-inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de setembro e as aulas começam em outubro.

Para se inscrever no curso “Bem-estar e convivência: práticas para o desenvolvimento socioemocional – 1ª Edição/2024” acesse o link https://forms.gle/EAgpMQjP6obqvJK36

Para se inscrer no curso “Educação Financeira no Contexto Escolar: práticas docentes e experiências efetivas – 1ª Edição/2024″acesse o link https://forms.gle/ggFt1owJpDRF3W7ZA

O calendário da formação se organiza intercalando semanas com os painéis com especialistas (em plataforma de transmissão de vídeo) que vão compartilhar experiências e conhecimentos, e semanas com encontros síncronos pelo Zoom e facilitados por profissionais do Instituto Ânima.

Além disso, o cursista realizará atividades na comunidade de aprendizagem (utilizando plataformas educacionais Ulife e Strateegia) e poderá se inscrever para o encontro de partilha ao final do curso. Haverá a distribuição de apoio ao professor.

Para ter direito ao certificado do curso de extensão, os docentes terão de participar de pelo menos três dos quatro encontros síncronos que serão oferecidos durante a formação e realizar a entrega de um trabalho final, que consistirá em um plano de aula sobre o tema do curso.

As dúvidas sobre os cursos podem ser esclarecidas diretamente com a equipe do Instituto Ânima pelo email [email protected] ou whatsApp: 55 (11) 98467-4500.