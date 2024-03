SP oferece 200 vagas em curso de português para imigrantes a professores da Rede Municipal

A Prefeitura de São Paulo promoverá o curso “Projeto Portas Abertas: Português para Imigrantes”, online e a distância, com foco na formação de professores da Rede Municipal de Ensino que tenham interesse em atuar no projeto após a formação. Serão oferecidas 200 vagas para os profissionais, sendo 4 turmas com 50 vagas cada. As inscrições começam nesta segunda-feira (18), a partir das 14h, e vão até as 14h do dia 25/03. Serão priorizadas as inscrições de servidores das escolas participantes do Projeto Portas Abertas.

A formação é na modalidade à distância. As aulas acontecerão no ambiente virtual de aprendizagem pela plataforma Teams. A carga horária total é de 20h, sendo 12h a distância e 8h em aulas síncronas. Podem participar Professores de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Médio.

Entre os objetivos do curso está formar educadores da rede municipal para docência de língua portuguesa aos imigrantes que vivem em São Paulo; contribuir para o fortalecimento da cidadania e acesso aos serviços públicos, bem como inserção a cultura brasileira, e compreender procedimentos metodológicos do ensino de língua portuguesa para esse público.

Os participantes deverão realizar a atividade obrigatória que será construir um plano de aula para uma turma de 20 estudantes do nível básico do curso Português para Imigrantes. Para receber certificação é necessário conceito P ou S pela participação e envolvimento, 100% de frequência, entrega e aprovação da atividade obrigatória.

Havendo vagas remanescentes poderão ser contemplados os seguintes cargos como público-alvo: Assistente de Diretor de Escola, Assistente Técnico de Educação I, Auxiliar Técnico de Educação, Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola e Serviços Técnicos Educacionais.

Veja, abaixo, as turmas, datas e horários dos encontros síncronos:

Turmas 1 e 2

Dias: 2, 9, 16 e 23 de abril, das 19h às 21h

Turmas 3 e 4

Dias: 4, 11, 18, e 26 de abril, das 9h às 11h.

Veja o cronograma detalhado.

Clique aqui e acesse o formulário de inscrição.

Confira a publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.