SP oferece 1.900 vagas no programa Mães Guardiãs para mulheres em vulnerabilidade

A Prefeitura de São Paulo anunciou a disponibilidade de 1.900 vagas no Programa Operação Trabalho – POT Mães Guardiãs, direcionado a mulheres em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa, que se destaca por suas atividades de busca ativa e hortas pedagógicas, será implementada nas escolas municipais.

Na próxima segunda-feira, 10 de março, a administração municipal divulgará a segunda lista de pré-convocadas para o programa. Até o momento, aproximadamente 1.300 mulheres já apresentaram a documentação necessária e assinaram o termo de compromisso, viabilizando sua participação no POT. O programa é destinado a mães e mulheres que residem na capital paulista e atendem aos critérios estabelecidos, como estar desempregadas e em situação de vulnerabilidade.

As participantes selecionadas serão integradas à rede municipal de ensino para atividades focadas na busca ativa, com o objetivo de reduzir a evasão escolar nas instituições sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação. Além disso, as Mães Guardiãs também estarão envolvidas em hortas pedagógicas localizadas nas unidades educacionais.

Com a publicação da segunda chamada no Portal Cate e no site da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, as mulheres pré-selecionadas deverão verificar seus dados pessoais e os locais onde devem comparecer. Elas também receberão notificações por meio de email e WhatsApp, conforme as informações fornecidas durante o cadastro online.

Atendimento e Seleção

No momento do atendimento, os técnicos do Cate realizarão uma conferência dos documentos apresentados e avaliarão se as candidatas possuem filhos matriculados na rede municipal ou se pertencem à comunidade escolar, como avós ou responsáveis legais por crianças matriculadas. Outros critérios como escolaridade mínima (ensino fundamental incompleto) e comprovação de vacinação contra Covid-19 também serão analisados.

Atualmente, cerca de 5 mil mulheres estão ativas no programa dentro da rede municipal. O POT Mães Guardiãs tem um papel crucial tanto na busca ativa dos alunos quanto nas hortas pedagógicas. As beneficiárias aprovadas atuarão em equipamentos educacionais como EMEIs, Ciejas e CEIs, distribuídos em 13 Diretorias Regionais de Educação na cidade, respeitando um raio máximo de dois quilômetros entre a residência das participantes e os locais de trabalho.

A nova turma receberá capacitação online através do Portal do Cate, além de apoio formativo sobre temas relevantes pela Secretaria Municipal de Educação. As participantes contarão com uma bolsa auxílio no valor mensal de R$ 1.593,90, realizando atividades durante cinco dias da semana, totalizando 30 horas semanais (seis horas diárias). A permanência no programa é garantida por um período inicial de 12 meses, com possibilidade de renovação por mais seis meses mediante avaliação.