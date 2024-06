SP Negócios contrata empresa para criação de cenografia

A São Paulo Negócios, agência de promoção de investimentos e exportações do município, anuncia, por meio de pregão presencial, a contratação de empresa para prestar serviço de criação de cenografia/layout do espaço, montagem e desmontagem de estande e cenografia para a realização do projeto GamesCom Latam.

O recebimento das propostas será no dia 19/06/2024, às 10h00. O certame licitatório será realizado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratação de Bens, Serviços, Obras e Alienações da São Paulo Negócios, que está disponível no site www.spnegocios.com, assim como demais legislações, normas correlatas que couberem e de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.