SP: mutirão de serviços para pessoas com deficiência acontece neste sábado (15)

Programada para o próximo sábado (15), a 8ª edição do Inclui Sampa nos Bairros, ação que leva serviços da administração municipal e parceiros para pessoas com deficiência, acontece no Centro Educacional Unificado (CEU) Perus, na Rua Bernardo José de Lorena, das 9h às 15h.

O projeto que já realizou mais de 10 mil atendimentos nas outras edições terá serviços relacionados à saúde, como por exemplo vacinações contra a Febre Amarela, Difteria e Tétano, HPV, Sarampo, Caxumba e Rubéola. Além de auriculoterapia, testagem rápida de IST’s e outros.

O Cate Móvel, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET) estará presente realizando o encaminhamento para 173 vagas de emprego com salários de R$ 800 a R$ 2.359. A escolaridade exigida é fundamental completo com e sem experiência. As vagas são de operador de telemarketing, promotor de vendas, atendente de lanchonete, recepcionista e entre outras. Serviços relacionados ao mercado de trabalho também serão oferecidos.

As coordenações de Políticas LGBTI, Juventude, Pessoa Idosa, Criança e Adolescente da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) também estarão presentes levando informações sobre direitos e programas.

Anfitriã da ação, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) fará a avaliação inicial, limpeza e reparos simples (caso haja material disponível) em cadeiras de rodas, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção de residentes da capital. Para o atendimento, o munícipe deve apresentar o cartão do SUS e RG ou outro documento com foto.

A SMPED também fará a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (CIPTEA), onde é necessário ter a senha do Portal156 ou gov.br e levar documentos em formato físico.

O mutirão de serviços também contará com a Central de Intermediação em Libras (CIL), serviço que auxilia na comunicação entre a pessoa surda ou com deficiência auditiva, o servidor e o intérprete de Libras.

Clique aqui e veja a relação completa dos serviços que serão ofertados.