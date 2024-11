SP Mulher oferece mamografias e cursos de empreendedorismo em parceria com o Corinthians

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, leva para a Neo Química Arena, entre os dias 11 e 23 de novembro, as Carretas de Mamografia e do Empreendedorismo do movimento SP Por Todas.

As mulheres da região Leste da Capital poderão ter acesso gratuito a exames para diagnóstico precoce do câncer de mama e a cursos de qualificação promovidos pelo Sebrae e Senac. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo também apoia a mobilização e oferecerá atendimento jurídico no local.

A Secretária Estadual de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, reforça a relevância da iniciativa: “Nosso objetivo é promover o autocuidado e a autonomia financeira para as mulheres do Estado. A presença dessas carretas em um ponto tão acessível como a Neo Química Arena demonstra o compromisso do Governo de São Paulo de expandir o alcance das políticas públicas, contando inclusive com parceiros públicos e privados como este clube tão relevante para o Brasil”, afirma.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, fala da importância de ter ações como essas no estádio do Clube. “É uma honra para o Corinthians participar de ações tão importantes como essas. Nossa gestão faz questão de fazer parte de eventos como esse que podem melhorar a qualidade de vida das mulheres e fazer com que cuidados significativos sejam mais ativos nas vidas de todas elas”, conta.

Para Raul Corrêa da Silva, Diretor Cultural do Corinthians, a parceria inédita entre a Secretaria de Políticas para a Mulher e a Defensoria Pública é um marco para o Clube, mostra como o engajamento do Corinthians se amplia, colocando à disposição do Estado a Responsabilidade Social do clube, usando sua expertise, experiência e força institucional do clube para mostrar seus valores que colaboram com uma sociedade melhor.

Para realizar a mamografia, as mulheres na faixa de 50 a 69 anos só precisam apresentar RG e cartão SUS, sem necessidade de levar um pedido médico. Já mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos, devem apresentar pedido médico do SUS, juntamente com o cartão SUS e RG. A carreta de mamografia atende até 50 mulheres por dia e 25 aos sábados.

Atendimento jurídico pela Defensoria Pública

Ainda durante as Carretas, a Defensoria Pública oferecerá atendimento individual para orientação de conflitos nas áreas de família, cível e criminal, além de palestras sobre direitos das mulheres. “A Defensoria Pública tem um papel crucial na garantia do acesso à justiça para as mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. Nossa presença na Neo Química Arena reforça o compromisso da instituição em levar orientação jurídica e defesa para todas as mulheres que precisam”, destaca Luciana Jordão, defensora-pública geral.

É preciso retirar senha online para realizar consultas individuais de atendimento jurídico pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O acesso é feito pelo link: https://tinyurl.com/mrxhtr7m.

Cozinhalimento

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo também participará da programação apresentando iniciativas como o FEAP (Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista), que oferece linhas de crédito para produtores rurais, e o programa Cozinhalimento, que promove educação e conscientização de práticas alimentares saudáveis e equilibradas. A equipe do Cozinhalimento estará no local dando dicas, distribuindo folders e sorteando kits para as participantes. “É a primeira vez que faremos uma ação como essas na zona leste da capital paulista, uma ótima oportunidade para incentivar a educação alimentar”, ressalta Camila Kanashiro, coordenadora da Cosali, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP.

Os cursos e oficinas de capacitação profissional da carreta do Empreendedorismo serão realizados por mulheres inscritas com apoio do Departamento Cultural do Corinthians, através da área de Responsabilidade Social.

Nas carretas, as visitantes poderão ter acesso à Cartilha SP Por Todas, que reúne informações sobre leis, programas e iniciativas que fortalecem a rede de proteção e apoio à população feminina. Informações adicionais sobre as políticas públicas e a estrutura de apoio também podem ser consultados no Portal da Mulher Paulista.

Serviço

Mamografia e Empreendedorismo na Neo Química Arena

Data: de 11 a 23 de novembro

Horário de funcionamento dos serviços: a partir das 8h

Local: Neo Química Arena – Avenida Miguel Inácio Curi, 111- Portão E4, ao lado da Locadora de Veículos Unidas

Carreta da Mamografia

Serão distribuídas 50 senhas por demanda espontânea de segunda a sexta-feira das 08h às 17h

Aos sábados 25 senhas, das 08 às 12h

Exceto dia 11/11, o atendimento se iniciará às 13h.

Não haverá atendimento nos feriados dos dias 15 e 20 de novembro.

Atendimentos da Defensoria Pública

Retirada de senha online: https://tinyurl.com/mrxhtr7m.

Sala individual: Dias 14, 16, 22 e 23 de novembro, das 9h às 13h*

Exceto feriados

Cosali – Cozinhalimento

Dias 11 e 12 de novembro

Segunda e terça-feira

Das 8h às 17h