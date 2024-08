SP Mulher e Agosto Dourado: Espaço Maternidade celebra a importância do aleitamento materno

O mês de agosto é marcado pela conscientização sobre os benefícios do aleitamento materno. Esta iniciativa global, chamada de Agosto Dourado, busca não apenas informar, mas também promover a prática do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida – essa é a melhor forma de garantir a saúde e o desenvolvimento saudável do bebê. Como forma de incentivo à amamentação, o Governo de São Paulo, por meio das Secretarias de Políticas para a Mulher e dos Transportes Metropolitanos, possui na Estação da Luz da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o primeiro Espaço Maternidade.

O projeto piloto é inovador e resulta de uma parceria intersecretarial com o objetivo de acolher as mães e bebês em trânsito, além de humanizar a amamentação e dar oportunidade de ordenha do leite materno para aliviar desconfortos. Também há orientações quanto à importância da doação de leite materno para atender 100% dos bebês na faixa etária de 1 a 24 meses.

“Sabemos que o leite materno oferece todos os nutrientes essenciais que um bebê necessita nos primeiros meses de vida, além de conter anticorpos que ajudam a protegê-los contra diversas doenças – por isso a importância de promover um espaço para as mães amamentarem tranquilas enquanto se deslocam pela cidade”, afirma a Secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.

No Brasil, iniciativas como a criação de salas de apoio à amamentação em locais públicos, empresas e instituições de saúde têm contribuído para tornar o aleitamento materno mais acessível e viável para as mães. Estas salas proporcionam um ambiente confortável e adequado para que as mães possam amamentar ou realizar a ordenha do leite materno, quando necessário.

Apoio às mães

Em São Paulo, o Espaço Maternidade na Estação da Luz da CPTM é um exemplo concreto do compromisso do Estado em apoiar as mães. Este projeto piloto representa um avanço significativo na promoção da saúde materna e infantil, reforçando a importância de políticas públicas inclusivas e humanizadas.

Construído com base nos preceitos do desenho universal, que atende as normas de acessibilidade e segurança dentro de uma área de 56m², o Espaço Maternidade é também um ambiente projetado para troca de fraldas e entretenimento das crianças, proporcionando conforto e praticidade.

“O Espaço Maternidade da CPTM, pioneiro no sistema metroferroviário, tem ambientes totalmente integrados, oferecendo conforto e acolhimento às mães que utilizam o transporte sobre os trilhos. Essa parceria é essencial para o incentivo à amamentação e já registramos 600 atendimentos entre março e julho”, afirma a presidente interina da CPTM, Ana Caroline de Faria Eduardo Borges, presidente interina da CPTM.

O local é equipado com poltronas e mesas de canto para as mães lactantes, além de trocadores, brinquedoteca, uma copa com micro-ondas, dois cadeirões de refeição e filtro de água e dois sanitários comuns acessíveis. A sala fica na Plataforma 5 da Estação da Luz, no local de acesso ao Expresso Aeroporto.

SP Por Todas

O Espaço Maternidade integra o movimento São Paulo por Todas, promovido pelo Governo de SP para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira para elas.