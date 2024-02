SP mobiliza investidores e projeta atrair R$ 7 bi em investimentos no turismo do estado

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo, realizou nesta segunda-feira (26), o primeiro Fórum Internacional de Investimentos para o Turismo de São Paulo. A ação reuniu na capital 14 grandes fundos internacionais de investimentos e financiamentos interessados em investir no portfólio paulista de projetos âncora que estão sendo preparados para aumentar a oferta turística de São Paulo e que juntos somam R$ 7 bilhões.

“Ao aproximar investidores de empreendedores de forma organizada, criamos um ambiente de negócios favorável para todo o setor”, afirmou Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP durante o evento que pretende captar recursos para aumentar o fluxo turístico, impulsionar a economia e a competitividade de SP .

O evento contou com a presença do secretário Nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimentos, Carlos Henrique Sobral; do secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima; do secretário municipal de Turismo, Rodolfo Marinho; do deputado federal, Fausto Pinato; do deputado estadual, Sebastião Santos, vice-presidente da Comissão de Turismo; além de grandes autoridades do setor, como a Cônsul Geral da Índia, Manisha Swan e mais de 150 participantes.

A iniciativa inovadora da Setur-SP aconteceu em parceria com a InvestSP, agência de promoção de investimentos do Governo de SP, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), e a Câmara de Comércio e Indústria dos BRICS.

No evento foram apresentados 34 projetos, entre eles: a readequação do edifício Martinelli, um dos primeiros arranha-céus do país, na capital, com previsão de um novo restaurante, bar temático e entretenimento no terraço e subsolo; uma arena de shows e hotelaria temática entre as emblemáticas avenidas Ipiranga e São João; investimentos em aeroportos, como o de Guarulhos e Olímpia, e hotéis no formato de multipropriedade em destinos no interior.

“É uma iniciativa alinhada à nossa missão de garantir que o setor privado seja um parceiro estratégico do Estado na promoção do desenvolvimento e na geração de emprego e renda”, diz o presidente da InvestSP, Rui Gomes.

Participam do fórum fundos brasileiros e internacionais, além de empreendedores como Wet’n Wild, WTC, Blue Tree, Vila Galé, Votorantim, Grupo Wish, CVC e Grupo Accor, além de entidades como o FOHB. “É a primeira vez que o Brasil sedia um fórum de investimentos focado no setor de turismo. Com certeza teremos uma grande receptividade dos investidores à coletânea de projetos que serão apresentados pelo Estado de São Paulo”, afirma o embaixador João Gilberto Vaz, representante da Câmara de Comércio e Indústria do BRICs+.

Turismo em SP

O Estado de São Paulo tem o maior índice de competitividade do país em segmentos como eventos e negócios, gastronomia e parques temáticos, de acordo com o Ministério do Turismo, além de ser o Estado que mais recebe turistas no país (48 milhões).

O PIB do turismo paulista deve bater 9,6% de todas as riquezas produzidas por São Paulo este ano, de acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Setur-SP. Estão previstos 46 mil novos postos de trabalho gerados pelo setor, um acumulado que deve chegar a 937,8 mil. De acordo com o Seade, para cada emprego direto criado no setor, são gerados outros dois indiretos.