SP Market promove campanha de doação de sangue

As baixas temperaturas reduziram significativamente as doações de sangue. Segundo dados da Fundação Pró-sangue, instituição pública ligada à Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, os níveis dos estoques estão em estado de emergência e crítico o que impossibilita o atendimento total dos pedidos de todas as mais de 80 instituições de saúde assistidas. Entre os principais tipos sanguíneos que estão em falta estão: O+, O-, B- e AB-.

Para auxiliar os estoques, o Shopping SP Market realiza uma campanha de doação de sangue em parceria com o Hemocentro São Lucas e a ONG “Amor se Doa”. Pensando que um voluntário pode salvar a vida de até quatro pessoas, a ação acontece no dia 6 de setembro, (sexta-feira), das 09h às 15h, próximo a loja da Decathlon. Os interessados em doar devem realizar o agendamento prévio pelo Sympla.

“Com essa iniciativa, buscamos tornar a doação de sangue mais acessível para aqueles que nunca doaram ou que estavam em busca de abraçar essa causa. Acreditamos no poder da comunidade e estamos muito felizes em ajudar a reforçar uma mensagem tão importante, que é a necessidade de se tornar um doador de sangue.”, comenta Maíra Santos, gerente de marketing do SP Market.

A ONG “Amor se Doa”, é responsável por salvar mais de 200 mil vidas, desde 2018, início do projeto, com mais de 1.000 coletas neste período e cerca de 55 mil bolsas captadas.

Requisitos para doar sangue:

Homens podem doar a cada 2 meses, máximo 4 vezes ano, e mulheres a cada 3 meses, máximo 3 vezes ano.

Portar documento oficial de identidade com foto; De preferência beber bastante água antes da doação e se alimentar bem, evitando apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação; Pesar acima de 53 kg; Não estar em jejum; Ter entre 16 e 69 anos; Menores de 18, precisam de autorização. Estar descansado; Quem fez tatuagem, só após 12 meses; Vacina Coronavac 48 horas, demais 7 dias.

Serviço

Campanha de Doação de Sangue no SP Market

Quando: 6 de setembro

Horário: das 09h às 15h

Local: próximo loja Decathlon