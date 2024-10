SP Market é referência em diversão para o Mês das Crianças

O mês de outubro é dedicado às crianças e em momentos especiais em família. Para celebrar em grande estilo, o Shopping SP Market, zona Sul de São Paulo, é referência em diversão e destino para os pequenos aproveitarem da melhor forma possível, com parques e atrações temáticas e exclusivas do empreendimento.

Sinônimo de diversão e entretenimento, o shopping oferece atrações como Parque da Mônica, Hello Park, House Of Choices, Brinquedoteca Tia Docinho, além do parque indoor Neo Geo Family e o cinema.

Entre os destaques voltados para o público infantil, o Parque da Mônica dispensa comentários e é exclusividade do SP Market. Inspirado no universo de histórias do Mauricio de Sousa, o local possui 12 mil metros quadrados, sendo o maior parque indoor da América Latina. As vendas de ingressos são realizadas de forma antecipada exclusivamente pela internet, por meio do site www.parquedamonica.com.br. Gestantes, crianças de até 2 anos e público PCD de 2 a 17 anos têm entrada gratuita.

Outra opção exclusiva do empreendimento é o Hello Park, primeiro parque multimídia do Brasil. São mais de 20 atrações que unem tecnologia, movimento e diversão que vão desde um lápis mágico que faz as imagens ganharem vida até uma superpiscina de bolinhas com um tobogã totalmente interativo. O local é todo preparado para clientes com mobilidade reduzida, com piso antiderrapante, portas e corredores mais largos para a passagem de cadeira de rodas. Os ingressos estão à venda pelo site: ecommerce.helloparksp.com.br

Já a House Of Choices conta com mais de 1.000 metros quadrados e oferece aos fãs de fotografia experiências imersivas e ambiente interativo 100% instagramável. Voltado para todas as idades, a House of Choices é um ótimo lugar para curtir em família. A compra dos ingressos é feita por agendamento com limite de 25 pessoas por horário. Mais informações e ingressos: https://www.houseofchoices.com.br/.

O público infantil também pode se divertir na Brinquedoteca Tia Docinho. Durante todo o mês, além de brincar por todo o espaço, os pequenos podem participar de atividades e oficinas especiais variadas que acontecem de hora em hora. Mais informações pelo whatsapp: (11) 94588-0208.

Inaugurado recentemente no empreendimento, o parque Neo Geo Family – maior complexo de entretenimento indoor do Brasil, oferece serviços como: Festas, Eventos Empresariais, Passaporte e Excursões Escolares. O local possui jogos e brinquedos para todas as idades e o acesso às atrações é feito exclusivamente por meio do cartão Neocard. Cada atração tem um valor específico que pode ser visualizado na leitora respectiva. Mais informações: https://neogeo.com.br/.

E para aqueles que não abrem mão da famosa combinação de cinema e pipoca, o Cinemark do SP Market garante a exibição dos grandes lançamentos do cinema voltados para todos os públicos, incluindo as crianças, como este mês, os filmes em cartaz como a animação Robô Selvagem e Zuzubalândia e o grande sucesso de Transformers: O Início. Tudo também em salas com tecnologia X-D. A programação completa e os ingressos estão disponíveis pelo site.

Endereço: Av. das Nações Unidas, 22540, Jurubatuba