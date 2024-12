SP lidera exportações do agronegócio brasileiro com superávit recorde em 2024

O estado de São Paulo reafirma sua posição de liderança nas exportações do agronegócio brasileiro, apresentando um superávit impressionante de US$ 23,22 bilhões entre janeiro e novembro de 2024, o que equivale a R$ 139,9 bilhões. Esse resultado representa um crescimento de 10% em comparação ao mesmo período do ano anterior, evidenciando a relevância do setor agropecuário tanto para a economia paulista quanto para a nacional.

Dados obtidos através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo revelam que as exportações do agronegócio no estado atingiram US$ 28,40 bilhões, uma elevação de 10,3% em relação a 2023. As importações também apresentaram crescimento, somando US$ 5,18 bilhões, um aumento de 11,4%.

O governador Tarcísio de Freitas destacou a importância desses números: “Esses resultados ressaltam a relevância estratégica do agronegócio paulista para a economia estadual e nacional, consolidando o setor como um pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável e para a geração de divisas em São Paulo e no Brasil.”

Com uma participação de 18,6% nas exportações do agronegócio nacional, São Paulo se mantém na vanguarda das transações comerciais. O estado do Mato Grosso ocupa o segundo lugar com 16,7%, seguido por Paraná (11,1%) e Minas Gerais (10,4%).

Guilherme Piai, secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, comentou: “Mais uma vez, lideramos a balança comercial brasileira. Este resultado alcançado em um ano marcado por uma estiagem prolongada demonstra a vocação agropecuária dos produtores rurais paulistas.”

Principais Produtos Exportados

Os cinco principais grupos de produtos representaram 79,4% das exportações do agronegócio paulista, evidenciando a diversidade e importância das produções agropecuárias no estado. O café, tradicional cultura paulista, figura em sexto lugar nas vendas externas com um total de US$ 1,18 bilhão (sendo 72,1% referentes ao café verde e 23,6% ao café solúvel).

No período analisado, houve destaque para o aumento nas exportações de café (+45,1%), sucos (+35,7%), complexo sucroalcooleiro (+19,2%), produtos florestais (+18,2%) e carnes (+14,5%). Entretanto, o complexo soja registrou uma queda significativa de -36,7%, refletindo as flutuações nos preços e volumes exportados.

A participação das exportações do agronegócio paulista no total nacional aumentou para 43,7%, um acréscimo de quatro pontos percentuais em relação ao mesmo intervalo em 2023. No que diz respeito às importações setoriais, essa participação foi de 7,4%, também com um incremento de 0,4 pontos percentuais em comparação ao ano anterior.