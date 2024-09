SP libera R$ 10 milhões para equipamentos de Hospital Regional no Vale do Ribeira

O governador Tarcísio de Freitas liberou nesta terça-feira (10) R$ 10 milhões em recursos para a aquisição de novos equipamentos destinados ao Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua durante visita na unidade, em Pariquera-Açu, no Vale do Ribeira. O Hospital é referência em média e alta complexidade para cerca de 284 mil habitantes da região e passa atualmente pela etapa final de obras de novo prédio, última fase do projeto de ampliação.

“Teremos aqui um grande complexo de saúde, que vai atender todo o Vale do Ribeira. Os próximos passos serão transferir as atividades do hospital antigo para as novas instalações”, afirmou Tarcísio. “É um complexo já bastante demandado e estamos vendo toda a estrutura sendo montada para atender com velocidade as pessoas que aqui chegam, inclusive com exames de imagem que passarão a ser feitos aqui”, completou o governador.

A visita também contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, e diretores regionais de Saúde, entre outras autoridades.

O investimento será utilizado para a compra de equipamentos como aparelhos de raio-x, tomografia, camas e macas, entre outros. A ampliação do Hospital contempla a instalação de 90 novos leitos, sendo 60 leitos gerais (para atendimento em clínica médica e cirúrgica e para clínica obstétrica), 18 leitos de Unidade de Terapia Intensiva ( UTI adulto e neonatal) e 12 leitos intermediários.

“O governo do estado vem trabalhando para um projeto de regionalização da Saúde para que possamos fixar profissionais e resolver os problemas das pessoas na própria região, ampliando também os atendimento de oncologia e hemodiálise”, explicou o secretário de Saúde, Eleuses Paiva.

Com a entrega da obra, setores como UTI neonatal e oncologia serão transferidos para a nova área construída. O espaço também terá três salas cirúrgicas, sendo uma destinada à cirurgia obstétrica e duas de cirurgia oncológica, além de três leitos de Hospital Dia.

Além de Pariquera-Açu, as melhorias beneficiam os moradores de Barra do Turvo, Cajati, Cananeia, Eldorado, Itariri, Iporanga, Ilha Comprida, Iguape, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pedro de Toledo, Registro e Sete Barras, entre outros municípios da região.