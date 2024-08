SP libera quase R$ 250 milhões em crédito voltado ao empreendedorismo feminino

Com a missão de fortalecer o empreendedorismo feminino e promover a independência financeira, o Governo de São Paulo oferece linhas de crédito voltadas exclusivamente às mulheres. Desde o ano passado, já foram liberados cerca de R$ 250 milhões em linhas dedicadas a elas.

Segundo dados da Fundação Seade, o estado de São Paulo tem cerca de 2,5 milhões de mulheres empreendedoras. A independência financeira é um dos aspectos que colaboram para a prevenção à violência contra a mulher, tema da campanha do Agosto Lilás.

A Desenvolve SP, agência de fomento ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem opções para micro, pequenas e médias empresas administradas por elas. As mulheres podem acessar as linhas Desenvolve Mulher e Desenvolve Mulher Sustentável, que até o primeiro semestre deste ano já haviam liberado R$ 10,5 milhões para 33 projetos em todo o estado.

Os programas oferecem crédito pré-aprovado de até R$ 200 mil. Para solicitar o recurso, mais de 50% do capital social do empreendimento precisa estar na mão de mulheres.

Educação empreendedora e autoestima

Depois de 15 anos de experiência em gestão e vendas, Tatiane Cruz, moradora de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, criou a Galáxia Academy. Com o crédito da Desenvolve SP, a empresária ampliou o espaço utilizado para treinamento e capacitação de mulheres que têm um perfil empreendedor.

A empresária afirma que o objetivo é gerar autoestima e educação empreendedora a mulheres em situação de vulnerabilidade.

“O crédito da Desenvolve SP foi muito importante porque conseguimos reformar um espaço que a gente precisava para treinamentos. Hoje, essas mulheres têm um lugar de acolhimento dentro da comunidade, onde podem estudar e interagir com outras mulheres. Esse ano vamos conseguir potencializar e formar mais 200 mulheres”, conta Tatiane.

Sonho realizado

Em Itaberá, cidade da Região Administrativa de Itapeva, a empresária Ivoneide Divina Marques obteve crédito por meio da linha Desenvolve Mulher para ampliar o espaço de seu empreendimento. Dezoito anos atrás, ela trabalhava em casa como costureira e teve a ideia de montar uma loja de armarinhos, simples e pequena. Mas percebeu que precisava aumentar o comércio, investindo em roupas, tecidos e variedades.

“Esse dinheiro veio em boa hora. Consegui terminar e hoje estou em um espaço amplo onde consigo atender ainda melhor os meus clientes. Espero que sirva de exemplo a outras mulheres que também sonham em ser uma empreendedora”, afirma a empresária.

Outras linhas de crédito

Além das opções de crédito da Desenvolve SP, também há a linha de financiamento Empreenda Mulher, disponibilizada pelo Banco do Povo a condições especiais e que já beneficiou mais de 6,3 mil mulheres com a liberação, em 18 meses, de R$ 96 milhões. Considerando outras linhas do Banco do Povo, de janeiro de 2023 a junho de 2024 são R$ 146,8 milhões disponibilizados para mais de 9,3 mil mulheres.

Outra possibilidade é o Feap Mulher Agro SP, linha de crédito voltada especificamente para agricultoras. Gerenciado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o programa oferece opções de crédito para atividades agropecuárias, turismo rural e demais atividades do meio rural de interesse das agricultoras.

O governo paulista atua também para fornecer capacitação profissional por meio do programa Qualifica SP, que oferece cursos gratuitos de qualificação e empreendedorismo. Desde março do ano passado, mais de 3 mil mulheres foram capacitadas.

As mulheres com deficiência também são contempladas pelo programa TODAS in-Rede, iniciativa da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência que disponibiliza cursos online gratuitos focados em temas como trabalho, liderança, saúde feminina e prevenção à violência. Foram mais de 1,3 mil mulheres capacitadas desde o ano passado.

São Paulo por Todas

São Paulo Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira exclusivamente disponíveis para elas.