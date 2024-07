SP levará empresas paulistas para o Fringe, um dos maiores eventos de arte e cultura do mundo

O Governo de São Paulo levará uma comitiva com até dez empresas paulistas para o Festival Fringe de Edimburgo, um dos maiores eventos sobre arte e cultura do mundo, realizado de 2 a 26 de agosto, na Escócia. As empresas interessadas devem consultar o regulamento do programa e se inscrever pelo site da InvestSP até 5 de julho. A missão empresarial será realizada pelo CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Além de incentivar a troca de conhecimentos, o CreativeSP busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda na indústria cultural.

“O Festival Fringe de Edimburgo é uma vitrine excepcional para a cultura e a criatividade, proporcionando uma oportunidade única para artistas e empresas do setor cultural de São Paulo se apresentarem em um palco global. A missão do CreativeSP para o Fringe é uma demonstração do compromisso do governo estadual com a promoção da inovação artística paulista, pois não só amplia a visibilidade internacional dos nossos talentos, mas também estimula o intercâmbio cultural e a geração de negócios”, declarou a secretária Marília Marton

Além da oportunidade de mostrar seu trabalho para produtores, promotores de eventos e possíveis investidores e parceiros do mundo todo, os participantes do Fringe terão acesso a ações voltadas a temas que são destaque no debate político, econômico e social. Entre eles: meio ambiente, inteligência artificial (IA), esporte e a experiência feminina no capitalismo.

Em 2024, o Fringe deve reunir artistas de quase 60 países e apresentar mais de 3,3 mil atrações de circo, teatro, dança, comédia, música e programas voltados para as crianças, entre outros temas.

O CreativeSP

O programa oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. Ele ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Em 23 missões já realizadas, o CreativeSP levou 205 empresas da indústria cultural para eventos sobre inovação, tecnologia, entretenimento, audiovisual, cinema e literatura, por exemplo.

Ao todo, serão nove missões em 2024. No 1º semestre, o CreativeSP esteve no Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), no South by Southwest (EUA), na Game Developers Conference (EUA) e nos festivais de Cinema e Publicidade de Cannes (França). E, depois do Fringe, ainda tem Gamescom (Alemanha), Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha) e Worldwide Music Expo-WOMEX (Inglaterra).