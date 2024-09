SP levará empresas paulistas para a Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha

O Governo de São Paulo levará uma comitiva com até 10 empresas paulistas para a Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, um dos maiores eventos do setor literário do mundo. A missão empresarial, que acontece entre 16 e 20 de outubro, será realizada pelo CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

As empresas interessadas devem consultar o regulamento do programa e se inscrever pelo site da InvestSP até 6 de setembro. Além de incentivar a troca de conhecimentos, o CreativeSP busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda na indústria cultural.

“Mais um ano, o CreativeSP marcará presença na Feira do Livro de Frankfurt, reforçando sua importância no mercado editorial global. Para as empresas participantes, isso representa uma chance de expandir sua rede de contatos, explorar novas oportunidades de negócios e destacar suas produções em um dos maiores e mais influentes eventos do setor”, comentou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

Em 2023, as vendas de livros movimentaram R$ 6,2 bilhões no país, alta de 12,8% na comparação com o ano anterior. Foram 328 milhões de exemplares, indicam dados da Câmara Brasileira do Livro. Boa parte do faturamento e da produção fica em São Paulo, sede do maior evento literário da América Latina, a Bienal Internacional do Livro.

CreativeSP

O programa oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. Ele ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Em 25 missões já realizadas, o CreativeSP levou 225 empresas da indústria cultural para eventos sobre inovação, tecnologia, entretenimento, audiovisual, cinema e literatura, por exemplo.

Ao todo, serão 10 missões em 2024. O CreativeSP já esteve no Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), no South by Southwest (EUA), na Game Developers Conference (EUA), nos festivais de Cinema e Publicidade de Cannes (França), no Festival Fringe de Edimburgo (Escócia) e na Gamescom (Alemanha). Até o fim do ano, além da Feira do Livro de Frankfurt, ainda tem Womex (Inglaterra) e Ventana Sur (Uruguai).