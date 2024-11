SP leva ‘VAR’ para Avenida Paulista para esclarecer dúvidas sobre vacinação

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, vai instalar neste domingo (24) uma cabine inspirada no VAR para esclarecer as dúvidas da população sobre vacinação. A ação “VARcina 100 dúvidas” será instalada na Avenida Paulista, em frente ao shopping Center 3.

A iniciativa faz parte da campanha publicitária lançada pelo governo paulista, para incentivar a vacinação e tirar as dúvidas da população sobre os imunizantes oferecidos no Sistema Único de Saúde (SUS). Inspirado no sistema que auxilia árbitros de futebol, a campanha promove o site vacina100duvidas, que oferece respostas às principais dúvidas pesquisadas na internet sobre o assunto.

Os pedestres serão abordados para responder questões sobre a vacinação, ressaltando a importância da imunização em todas as idades. A ação tem o objetivo de sensibilizar a todos sobre a importância de manter a caderneta de vacinação em dia.

Vacina 100 Dúvidas

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, criou o portal “Vacina 100 Dúvidas” com as 100 perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet. A ferramenta esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar.

Serviço

Cabine do VARcina na Avenida Paulista

Data: Domingo, 24 de novembro de 2024

Horário: das 9h às 16h

Endereço: Avenida Paulista – em frente ao Shopping Center 3