SP leva exames de saúde e qualificação profissional a mulheres de cidades do Vale do Ribeira

O Governo de São Paulo vai levar serviços de saúde e qualificação profissional para mulheres de cidades da região do Vale do Ribeira. Nesta segunda-feira (26), durante a cerimônia de encerramento do Agosto Lilás, o governador Tarcísio de Freitas e a primeira-dama Cristiane Freitas acompanharam a partida de duas carretas que vão se deslocar aos municípios para promover os serviços estaduais voltados à mulher.

“Pela primeira vez teremos duas carretas se deslocando de forma conjunta para cuidar de duas frentes importantes de ação das nossas políticas públicas para mulher: a frente da saúde e a frente do empreendedorismo”, afirmou Tarcísio. “Aqui no Estado de São Paulo a gente quer a mulher segura, saudável e independente. E estamos com diversas ações em andamento para sermos cada vez mais eficazes”, acrescentou.

Além da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, a cerimônia contou com a presença da secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, e outros secretários estaduais, parlamentares, gestores entre outras autoridades. O Agosto Lilás é um mês dedicado à luta contra a violência de gênero e à preservação da saúde e ao fortalecimento da autonomia financeira feminina, e integra o movimento estadual SP por Todas.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de SP, Cristiane Freitas, destaca a importância da atuação do Estado com serviços essenciais, cursos gratuitos de capacitação profissional e palestras sobre autonomia financeira e empreendedorismo. “Isso para que as nossas mulheres tenham mais saúde e ocupem espaços de protagonismo e independência”, afirmou Cristiane.

Com a carreta da saúde, a Secretaria da Mulher irá promover o autocuidado, com o objetivo de incentivar mulheres a realizar o exame para diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. Serão disponibilizados 50 exames de mamografia por dia, atendendo a 1.800 mulheres.

“A intenção do Governo do Estado e da Secretaria da Mulher é garantir a prevenção e o cuidado à saúde da mulher, bem como oportunidades no mercado de trabalho que tragam autonomia e profissional. Essas iniciativas são muito importantes para auxiliar essas mulheres a saírem de ciclos de violência e adquirirem independência financeira e emocional”, afirmou a secretária Valéria Bolsonaro.

Já a Carreta de Empreendedorismo irá promover a empregabilidade e a autonomia profissional das mulheres por meio da oferta de cursos e programas de profissionalização, certificados pelo SEBRAE e SENAC, como noções básicas de corte de cabelo, depilação facial e também cursos focados no desenvolvimento empresarial feminino e saúde mental. Serão 285 vagas ofertadas ao público e as inscrições deverão ser feitas previamente pelo formulário: https://forms.office.com/r/FSxcGF1QEw.

As duas carretas permanecerão em Apiaí por 15 dias e atenderão ainda a população dos municípios de Eldorado, Juquitiba e Ilha Comprida. A formatura dos cursos acontece ao fim do período de atendimento. Na sequência, as carretas seguem para outras cidades do Vale do Ribeira. A previsão é que mais regiões de São Paulo recebam esse atendimento nos próximos meses.

Confira a programação das Carretas

Apiaí – 02/09 a 14/09

Endereço: Rua Major Augusto Francisco R. Carneiro, 107, Bairro Jardim – Sol Nascente

Eldorado – 16/09 a 28/09

Endereço: Praça Nossa Senhora da Guia, 103 – Centro

Juquitiba – 30/09 a 04/10

Endereço: Avenida Juscelino Kubistcheck de Oliveira, 633 – Centro

Ilha Comprida – 07/10 a 12/10

Endereço: Espaço Cultural “Plínio Marcos” – Avenida São Paulo, 1000 – Balneário Adriana

Horários de funcionamento:

Carreta do Empreendedorismo

Cursos: Segunda à sexta, das 8h às 21h – Sábado das 08h às 12h

Carreta da Mamografia

Segunda à sexta, das 8h às 17h – Sábado das 08h às 12h

São Paulo por Todas

São Paulo Por Todas é um movimento promovido pelo Governo de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira exclusivamente disponíveis para elas.

O Estado implementou diversas iniciativas para proteger e apoiar mulheres. O Protocolo Não Se Cale está capacitando estabelecimentos e expandindo a fiscalização, com mais de 66 mil inscritos. O Abrigo Amigo, implantado em pontos de ônibus, recebeu 1.587 chamados desde agosto de 2023. O aplicativo SP Mulher Segura, lançado em 2024, já teve mais de 2,5 mil downloads e facilita o registro de ocorrências e o monitoramento de agressores.

Além disso, foram investidos recursos em empreendedorismo feminino e qualificação profissional, com a criação de Casas da Mulher Paulista, que contou com investimento de R$13 milhões, e programas de crédito e capacitação, que disponibilizaram aproximadamente R$334,3 milhões exclusivamente para mulheres.