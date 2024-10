SP lança websérie para incentivar estudantes a participarem do Provão Paulista

O Governo de São Paulo lançou nesta terça-feira (29) uma websérie especial sobre o Provão Paulista, iniciativa que oferece mais de 15 mil vagas exclusivas em cursos de graduação nas principais universidades públicas do estado – USP, Unesp, Unicamp, Univesp e Fatec. A série conta as histórias de alunos da rede pública que chegaram ao ensino superior por meio do programa e aqueles que se preparam para o exame deste ano.

Com quatro episódios exibidos quinzenalmente nos canais oficiais do Governo e na TV aberta, em uma parceria com o SBT, a produção busca inspirar jovens a participarem do Provão Paulista. Neste ano, a prova para os alunos do 3º ano do ensino médio será realizada nos dias 30 e 31 de outubro.

Sob o comando da apresentadora Juliana Oliveira, a websérie apresentará os desafios e conquistas dos alunos. Um dos destaques é a trajetória das gêmeas Larissa e Luana, de Itariri-SP, aprovadas em Direito na USP na última edição do Provão e que, hoje, são exemplo para outros jovens. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado, mais de um milhão de estudantes são esperados para o exame este ano.

Campanha

A websérie integra uma campanha maior lançada pelo Governo com o mote “Prova que você pode”, que visa motivar os alunos a se prepararem para o Provão Paulista Seriado. A iniciativa é multiplataforma e conta com uma ampla estratégia de comunicação. São veiculados filmes na TV, áudios em rádios e conteúdos digitais em redes sociais e plataformas de streaming, como TikTok, Kwai, YouTube, Spotify e Pinterest. Além disso, haverá peças publicitárias em espaços públicos, como estações de metrô, shoppings e abrigos de ônibus.

O objetivo da campanha é não apenas informar sobre o calendário do Provão, mas também criar uma conexão mais próxima com os jovens e incentivar o engajamento com a oportunidade de ingressar no ensino superior gratuito.