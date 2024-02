SP lança site com programação dos blocos que ajuda foliões a traçar o melhor roteiro para o Carnaval

A partir deste sábado, os foliões que estiverem na cidade de São Paulo já poderão curtir o Carnaval de Rua 2024. Para ajudar a traçar o melhor roteiro durante os dias de festa, o site SP 470 Anos apresenta os blocos oficiais cadastrados na cidade.

Desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo, o site apresenta de forma fácil e rápida a programação atualizada dos desfiles em toda a cidade. Nele, é possível montar a programação buscando os blocos por bairro, período (pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval) ou por data e horário.

A festa deste ano tem número recorde de blocos confirmados, com 536 desfiles, 16% a mais do que no ano passado, e está com toda a infraestrutura contratada para receber os mais de 15 milhões de foliões esperados para este ano.

Todos os trajetos foram analisados em conjunto com a Comissão Especial e tiveram seus itinerários aprovados pela Companhia de Engenharia de Trânsito e órgãos de segurança pública.

Veja as datas do Carnaval de Rua 2024:

Pré-Carnaval: 03 e 04 de fevereiro

Carnaval: 10,11,12 e 13 de fevereiro

Pós-Carnaval: 17 e 18 de fevereiro