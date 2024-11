SP lança núcleo inovador para combater crimes virtuais e garantir segurança digital

O Governo do Estado de São Paulo anunciou a criação do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), por meio de um decreto divulgado nesta sexta-feira, 29. Vinculado à Secretaria de Segurança Pública, o Noad tem como objetivo principal a identificação e combate a crimes perpetrados no ambiente digital, utilizando plataformas como Telegram e Discord. Em sua primeira operação, o núcleo atuou contra uma organização investigada por crimes como pedofilia, estupros virtuais e ameaças a instituições escolares.

Composto por membros das polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, o Noad foca suas investigações na identificação de indivíduos envolvidos em atividades criminosas online. Entre as principais preocupações estão as ações de grupos organizados e o aliciamento de menores. O monitoramento também se estende a coletivos que arquitetam ataques a escolas.

Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, ressaltou a importância do núcleo diante dos desafios contemporâneos: “A criação deste núcleo é essencial para o cenário atual. Muitos criminosos têm se refugiado no mundo digital, acreditando que o anonimato os protegerá da lei. No entanto, nossas forças policiais estão prontas para desmantelar essas redes e impedir que seus atos causem danos irreparáveis às vítimas.”

Após a identificação dos suspeitos, o núcleo elabora relatórios pormenorizados que fundamentam operações policiais destinadas ao cumprimento de mandados judiciais relativos a crimes digitais. O Noad opera sob a coordenação do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública do Estado de São Paulo (CIISP-SP), estabelecido em 2013.

Além disso, o Noad desempenha um papel crucial na promoção da colaboração com outras unidades federativas e com o governo federal em ações coordenadas contra infrações digitais. Nesta sexta-feira, 29, a Polícia Civil paulista deu início à Operação Nix, abrangendo os estados de São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. A operação resultou na prisão de membros de uma organização criminosa acusada de cometer diversos delitos contra menores, incluindo pedofilia e abusos virtuais.