SP investe R$ 6,9 milhões em sistema para melhorar filas nas travessias litorâneas

Buscando melhorar e agilizar o deslocamento de veículos no embarque e desembarque das travessias litorâneas do estado de São Paulo, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), por meio do Departamento Hidroviário (DH), está investindo R$ 6,9 milhões no projeto de Gestão de Apoio ao Trânsito. A iniciativa fornece suporte aos órgãos de trânsito municipais, com agentes atuando na organização das filas de acesso aos embarques, colocação de cones e cavaletes de sinalização aos motoristas, abertura e fechamento de acessos, suporte e orientação com informações aos usuários do sistema de travessias.

“Temos atuado em todas as frentes para garantir a melhoria do serviço prestado aos cidadãos, seja investindo na modernização das estruturas de embarque e desembarque, na reforma das balsas e aluguel de novas embarcações, seja por meio deste projeto que contribui para maior organização das filas, garantindo mais agilidade no serviço”, destaca a diretora do Departamento Hidroviário (DH), Jamille Consulin.

O pacote de serviço atual abrange o sistema de travessias que interliga os municípios de Santos e Guarujá, Guarujá e Bertioga, São Sebastião e Ilhabela, e Cananéia e Ilha Comprida, considerados os quatro de trajetos com maior fluxo de usuários. Segundo levantamento do Volume Médio Diário (VDM), realizado pelo Centro de Controle Operacional do DH, essas travessias receberam juntas, apenas no mês de junho, uma média de 26,5 mil veículos por dia, contando carros e motocicletas.

Aos finais de semana, feriados e férias escolares, o contingente de agentes é reforçado para atender à demanda de alta temporada nas regiões litorâneas. As equipes operam em turnos de revezamento, alocados conforme a demanda de cada lado da travessia. Todos os profissionais atuam devidamente uniformizados em local de operação e fazem uso de veículos caracterizados e sinalizados, quando necessário.

Um dos grandes benefícios para os usuários é a inibição dos “furões de fila”, uma prática relatada pelos usuários para os operadores nas filas das travessias mais movimentadas, como Santos/ Guarujá e São Sebastião/ Ilhabela. A presença dos agentes contribui para um ambiente organizado, garantindo que todos respeitem a ordem de chegada.

Investimento e modernização das travessias litorâneas

Desde o início da atual gestão, o Governo de São Paulo já entregou sete embarcações reformadas e modernizadas, três para atender a travessia Santos-Guarujá e quatro para atender a travessia São Sebastião-Ilhabela. O investimento total nas sete balsas foi de R$ 49,5 milhões. Outras quatro embarcações estão em reforma e modernização, somando mais R$ 30,5 milhões em investimentos. Uma delas será entregue na próxima sexta-feira (2), para atender a travessia Santos-Guarujá. A FB-27 tem capacidade para 216 pedestres e 48 veículos e entra em operação na sexta.

As estruturas de embarque e desembarque também estão sendo modernizadas para melhorar a qualidade do atendimento aos usuários. A Estação de Vicente de Carvalho, em Guarujá, foi totalmente reformada, e também foi construído um novo flutuante, o DH-IV, entregue em fevereiro. Foram investidos R$ 15 milhões nas duas obras. Também foi construído um novo flutuante em Ariri, com investimento de R$ 4,2 milhões. Estão em reformas os atracadouros da travessia São Sebastião-Ilhabela, incluindo melhorias nos flutuantes, passarelas de pedestres e pontes mistas de embarque e desembarque, com investimento que supera R$ 13 milhões.