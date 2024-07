SP investe R$ 30 milhões para fortalecer infraestrutura na Defesa Civil de 36 cidades

O Governo de São Paulo avança no fortalecimento do sistema de Defesa Civil do Estado. Nesta terça-feira (2), foram entregues 14 obras recuperativas. Além disso, em evento no Palácio dos Bandeirantes, foi assinada a autorização para novos convênios e aquisição de veículos, ampliando a infraestrutura das cidades para ações de prevenção e promoção da segurança da população. Ao todo, o apoio estadual soma R$ 30 milhões e alcança 36 municípios da região metropolitana e interior de São Paulo.

“Estamos construindo uma Defesa Civil mais estruturada para atender os municípios e toda a população”, destacou o coordenador estadual, coronel PM Henguel Ricardo Pereira.

Foi formalizada a entrega de obras recuperativas para os municípios de Américo Brasiliense, Anhumas, Bofete, Colômbia, Descalvado, Itaóca, Lucélia, Mariápolis, Presidente Venceslau, Redenção da Serra, Santa Isabel, São Bento do Sapucaí, Salmourão e Tupã. O total do investimento é de R$ 13,3 milhões, com benefícios diretos para a população e indiretos para toda a região, contribuindo para o desenvolvimento econômico local.

Também foi autorizada a celebração de convênios de outras 19 obras recuperativas para construção de pontes, galerias, travessias em aduelas e muro de contenção para as cidades de Adamantina, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Campos do Jordão, Cristais Paulista, Embaúba, Fartura, Fernandópolis, Guaimbê, Jacupiranga, Mairinque, Monte Azul Paulista, Pompéia, Presidente Bernardes, Santa Isabel, São João das Duas Pontes, São Luiz do Paraitinga e Socorro. O total do investimento é de R$ 15,6 milhões.

Já para a ação de aparelhamento, para aquisição de novas viaturas, serão investidos cerca de R$ 1,1 milhão para os municípios de Canas, Luiz Antônio, Mirassolândia, Santo André e São Sebastião.

A Defesa Civil Estadual atua em conjunto com as necessidades municipais, com o objetivo de fortalecer o Sistema de Proteção e Defesa Civil, estreitando laços com o município, buscando contato direto com seus representantes, ouvindo as demandas locais e promovendo medidas que previnam os desastres a fim de proteger a população.