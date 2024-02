SP investe R$ 3 milhões e garante moradias para 237 famílias em Sorocaba

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) participou na terça-feira (6) da entrega de 237 apartamentos do Residencial Le Parc Cancún, na cidade de Sorocaba. A SDUH disponibilizou um aporte de recursos no valor de R$ 3 milhões, por meio do Programa Casa Paulista, na modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), para que famílias com renda de até três salários mínimos adquirissem uma unidade neste empreendimento. O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, participou da cerimônia e reforçou que a habitação é umas das prioridades do governo.

“O Programa Casa Paulista faz com que a prestação seja reduzida e famílias tenham a possibilidade de realizar o sonho da casa própria. Só em Sorocaba temos 2.176 unidades em construção, entre todos os programas da Pasta. Nós já conseguimos colocar em andamento mais de 120 mil habitações no Estado. O governo está aqui para ajudar. Faremos o maior programa habitacional da história”, salientou Marcelo Branco.

A advogada Amanda Santana e a técnica de enfermagem Beatriz dos Santos, de 31 anos, receberam as chaves do apartamento e resumem o momento como a materialização de um sonho. “O subsídio foi fundamental para conquistarmos uma moradia digna. Vamos começar uma nova vida”, diz Beatriz.

Os apartamentos têm dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro distribuídos em 44,53 m² de área construída. Os novos moradores vão contar com uma estrutura que contempla churrasqueira, espaço gourmet, salão de festas, playground, play lúdico, academia, espaço fitness externo, campinho gramado, piscinas de adulto e infantil, praças de jogos, praça de encontro, espaço para pet e pomar.

As famílias receberam R$ 13 mil do governo estadual, em forma de subsídio, para comprar seu primeiro imóvel direto com a construtora. O empreendimento foi construído pela iniciativa privada e financiado pela Caixa Econômica Federal.

Carta de Crédito Imobiliário (CCI)

O Casa Paulista, na modalidade CCI, é um programa de fomento que concede subsídios às famílias com renda de até três salários mínimos, para adquirirem unidades habitacionais nos empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no âmbito de financiamentos Caixa-FGTS.

A demanda é aberta a todos que se enquadram nos critérios do programa e que tenham a habilitação devidamente aprovada pela Caixa Econômica Federal, que é a responsável por conceder o financiamento habitacional das moradias.

O valor do subsídio varia entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, de acordo com a localização do imóvel. O crédito pode ser somado a subsídios federais e à utilização do FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Desta forma, o valor das prestações fica compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

O objetivo da gestão estadual, com essa modalidade, é auxiliar no suprimento das necessidades habitacionais dos municípios do Estado. Os recursos são provenientes do orçamento da SDUH.