SP investe R$ 1,6 milhão e garante moradias a 160 famílias em Barra Bonita

O secretário da pasta, Marcelo Branco, participou da cerimônia de entrega de chaves e afirmou que a habitação é um dos principais pilares da gestão. “Temos nos empenhado para fazer o maior programa habitacional de todos os tempos no Estado de São Paulo. Colocamos recursos do governo estadual nos empreendimentos para que a população tenha condições de dar uma entrada mais baixa ou fazer com que a prestação do imóvel caiba no orçamento com mais facilidade”, explicou.

Em lotes a partir de 160 m², as casas de 42,09 m2 contam com dois quartos, sala e cozinha integradas, lavanderia e um amplo quintal. Cada família recebeu subsídio de R$ 10 mil do Programa Casa Paulista, na modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), para comprar seu primeiro imóvel direto com a construtora. O empreendimento foi construído pela iniciativa privada e financiado pela Caixa Econômica Federal.

Bryan Guidolin, 22 anos, analista, e Diego Guidolin, 32 anos, auxiliar geral, esperam começar uma vida nova. “Sensação única de ter o desejo realizado. E que venham novos sonhos”, celebrou Bryan.

Gabriela Vitorazo, 26 anos, auxiliar de escritório, e Lucas Alves, 28 anos, pintor, também receberam as chaves da casa própria. “Há anos esperamos por esse momento”, contou Lucas. “A ajuda do Casa Paulista ajudou a gente a conquistar o nosso sonho. Temos muitos planos”, garantiu Gabriela.

Vitória Antônio, 23 anos, atendente de telemarketing, e Mayara Pereira, 26 anos, operadora de etanol, pagavam aluguel e concordam que conquistar o primeiro imóvel é uma alegria indescritível. “Durante a obra, passávamos aqui todo domingo para acompanhar”, relembrou Vitória. “É o início de uma nova trajetória e caminho que vamos trilhar com muita gratidão. É uma emoção imensa”, garantiu Mayara.

A região de Bauru possui 2.099 unidades habitacionais disponíveis, por meio do Programa Casa Paulista – Crédito Imobiliário, com o subsídio de R$ 21,3 milhões. Desde 2023, foram liberadas 2.316 unidades para a região.

Em janeiro de 2024, o Governo de São Paulo disponibilizou mais 12.349 mil Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) para o Estado. Com o novo aporte de R$ 148,7 milhões, a gestão totaliza agora 47.320 subsídios disponibilizados desde 2023, alcançando um investimento total de R$ 598 milhões nesta gestão.

Carta de Crédito Imobiliário (CCI)

O Casa Paulista, na modalidade CCI, é um programa de fomento que concede subsídios para famílias com renda de até três salários mínimos adquirirem unidades habitacionais nos empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no âmbito de financiamentos CAIXA-FGTS.

A demanda é aberta a todos que se enquadram nos critérios do programa e que tenham a habilitação devidamente aprovada pela Caixa Econômica Federal, responsável por conceder o financiamento habitacional das moradias.

O valor do subsídio varia entre R$10 mil e R$16 mil, de acordo com a localização do imóvel. O crédito pode ser somado a subsídios federais e à utilização do FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Desta forma, o valor das prestações fica compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

O objetivo da gestão estadual, com essa modalidade, é auxiliar no suprimento das necessidades habitacionais dos municípios do Estado. Os recursos são provenientes do orçamento da SDUH.