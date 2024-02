SP investe quase R$ 30 milhões em Programa Avança Saúde Escolar Oftalmologia

Com um investimento de quase R$ 30 milhões, a Prefeitura de São Paulo retomou as ações do Programa Avança Saúde Escolar Oftalmologia, que visa avaliar a saúde ocular de estudantes da Rede Municipal de Ensino. A meta é que todos os estudantes com idade entre 6 e 17 anos matriculados na rede passem pela avaliação até 2025.

O programa tem como objetivo promover a melhora do desempenho escolar e evitar a evasão decorrente de diagnóstico oftalmológico tardio, ao oferecer avaliação oftalmológica gratuita, incluindo fornecimento de óculos, atendimento hospitalar e realização de cirurgia, das crianças e adolescentes que necessitarem. O Programa Avança Saúde Escolar Oftalmologia.

As primeiras ações de 2024 ocorrem na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Coelho Neto e na EMEF Vinícius de Moraes, situadas na Diretoria Regional de Educação (DRE) São Mateus. No atendimento, os estudantes passam por exames para avaliação de sua saúde ocular, e, aqueles que apresentarem estrabismo ou outras patologias oculares, serão encaminhados para Unidades Básicas de Saúde (UBS) para atendimento especializado.

A ação das Secretarias Municipais de Educação e de Saúde, é viabilizada por meio de uma parceria com o Instituto Suel Abujamra e conta com uma equipe especializada composta por três auxiliares, um auxiliar de enfermagem e um tecnólogo oftálmico, responsáveis pela triagem oftalmológica dos estudantes.

As crianças e adolescentes que receberem prescrição de óculos serão auxiliados por um técnico de óptica na escolha da armação e na realização das medidas necessárias para sua confecção. No momento da entrega, as armações serão adaptadas ao rosto de cada aluno, garantindo conforto e qualidade visual.

No primeiro semestre de 2024 o atendimento foi retomado em seis Unidades Educacionais simultaneamente. Além da EMEF Coelho Neto e EMEF Vinicius de Moraes, a ação ocorre também na EMEF Tenente Moisés Elias de Souza; EMEF Vicente de Paulo Dale Coutinho, da DRE Pirituba; EMEF Marechal Deodoro da Fonseca e EMEF Maria Antonieta D’Alkimin, da DRE Butantã.

Em 2023 o atendimento foi iniciado na EMEF Eliane Benutte Lessa Ayres Gonçalves, na DRE Pirituba, e na EMEF Marechal Deodoro da Fonseca, da DRE Butantã.