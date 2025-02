SP investe mais de R$ 800 milhões em novas galerias e na canalização de 6 km de córregos

A Prefeitura de São Paulo está realizando um grande investimento em obras de drenagem e canalização de córregos, com um total de R$ 808,8 milhões em 19 intervenções em importantes córregos e redes de drenagem da cidade. Esse esforço visa melhorar a infraestrutura da cidade e reduzir os problemas causados pelas chuvas.

As intervenções estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e têm previsão de conclusão entre dezembro deste ano e o primeiro semestre de 2026.

Na Zona Sul, a SIURB está construindo mais de 6,2 km de novas galerias de águas pluviais. As intervenções se estendem entre as ruas Geraldo Fraga de Oliveira, Aurélio Duarte de Oliveira e avenida Maria Coelho Aguiar, no córrego São Luís; Rua Hercília Gonçalves dos Santos e Avenida Luiz Gushiken, no córrego Piraporinha; Rua Afonso Mariano, entre as avenidas Jabaquara e Indianópolis; além da Avenida Almirante Delamare.

Enquanto isso, os córregos Veleiros, Itupu e Abacateiro passam por obras de canalização em um trecho de 1.328 metros. As obras contemplam os distritos do Ipiranga, M’Boi Mirim, Capela do Socorro, Vila Mariana e Cidade Ademar.

Na Zona Leste, estão em andamento mais de 4,8 mil metros de canalização em seis importantes cursos d’água da região. Os serviços estão concentrados nos córregos Itaquera, Itaquera-Mirim, Rodeio, Caguaçu e Germano. Além disso, outros 1,5 mil metros de novas galerias estão em fase de implantação nas ruas Dr. Luís Aires, Getulina e Boaventura Dias. As obras beneficiam as regiões de Itaquera, Guaianases, São Miguel, São Mateus e Cidade Tiradentes.

Já em Pinheiros, na Zona Oeste, a SIURB trabalha na recuperação e construção de novas galerias na Rua Guararapes, entre as avenidas Santo Amaro e Eng. Carlos Berrini. A Avenida dos Semaneiros também conta com obras de drenagem em execução. Ao todo, a região está recebendo mais de 2,7 mil metros de nova rede de drenagem.

No bairro do Limão, na Zona Norte, está em andamento a construção de mais de 1,2 mil de novas galerias, entre as avenidas Antônio Munhoz Bonilha, Nossa Senhora do Ó e as ruas Bartholomeu do Canto e João Librina. Outra importante ação está em execução na Rua Chico Pontes, onde estão em construção 540 metros de galerias para captação das águas da chuva. Já na região Central, a gestão municipal realiza a contenção e estabilização de 400 metros das margens do Rio Tamanduateí junto a Avenida do Estado.

Confira abaixo o detalhamento de cada intervenção:

Zona Sul:

• Córrego São Luiz – Ruas Geraldo Fraga de Oliveira, Aurélio Duarte de Oliveira e avenidas Maria Coelho Aguiar (M’Boi Mirim)

1.400 metros de novas galerias

Obras iniciadas em fevereiro de 2023

• Córrego Piraporinha / Rua Hercília Gonçalves dos Santos e Avenida Luiz Gushiken (M’Boi Mirim)

3.300 metros de galerias

Obras iniciadas em março de 2024

• Córrego Veleiros (Capela do Socorro)

890 metros de canalização

Obras iniciadas em dezembro de 2023

• Avenidas Afonso Mariano Fagundes, Jabaquara e Indianópolis (Vila Mariana)

1.200 metros de galerias

Obras iniciadas em agosto de 2024

• Córrego Itupu (M’Boi Mirim)

285 metros de canalização

Obras iniciadas em dezembro de 2024

• Córrego Abacateiro (Cidade Ademar)

173 metros de canalização

Obras iniciadas em dezembro de 2024

• Avenida Almirante Delamare (Ipiranga)

300 metros de galerias

Obras iniciadas em novembro de 2024

Zona Leste:

• Jardim Vila Minerva / Córrego Itaquera-Mirim (Guaianases)

1.324 metros de galerias e 221m de canalização

Obras iniciadas em novembro de 2023

• Córrego Itaquera (São Miguel / Itaim Paulista)

890 metros de canalização

Obras iniciadas em abril de 2024

• Rua Dr. Luís Aires (Itaquera)

200 metros de galerias

Obras iniciadas em julho de 2024

• Córrego do Rodeio / Rua Inácio Monteiro (Cidade Tiradentes)

1.000 metros de canalização

Obras iniciadas em novembro de 2024

• Córrego Rodeio / Estrada Manoel de Oliveira Ramos X Estrada Iguatemi (Cidade Tiradentes)

1.000 metros de canalização

Obras iniciadas em novembro de 2024

• Córrego Caguaçu (São Mateus)

880 metros de canalização

Obras iniciadas em dezembro de 2024

• Córrego Germano (São Mateus)

880 metros de canalização:

Obras iniciadas em dezembro de 2024

Zona Norte:

• Av. Antônio Munhoz Bonilha (Casa Verde/Cachoeirinha)

1.200 metros de galerias

Obras iniciadas em outubro de 2023

• Rua Chico Pontes (Vila Maria/Vila Guilherme)

540 metros de galerias

Obras iniciadas em outubro de 2024

Zona Oeste:

• Av. dos Semaneiros (Pinheiros)

883 metros de galerias

Obras iniciadas em dezembro de 2023

• Rua Guararapes / Av. Santo Amaro até Av. eng. Luís Carlos Berrini (Pinheiros)

1.905 metros de novas galerias

Obras iniciadas em novembro de 2024

Central:

• Avenida do Estado (Sé)

400 metros de microdrenagem e estabilização do Rio Tamanduateí

Obras iniciadas em novembro 2024