SP investe em famtour para atrair turistas argentinos e uruguaios

São Paulo está motivado a aumentar a participação dos turistas argentinos e uruguaios que visitam o seu território. Para isto, entre outras ações, anunciou, durante participação na FIT América Latina, a primeira edição do Famtour Experience São Paulo. A ação acontecerá de 20 a 24 de novembro, é fruto de parceria entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP), com um pool de operadoras, AIR Canada, Enjoy Experience e Aeroporto de Guarulhos.

O objetivo da famtour, de acordo com Roberto de Lucena, titular da pasta de turismo paulista, é apresentar o potencial de São Paulo para os operadores de turismo, além de celebrar um ano da assinatura da parceria com o pool de operadoras. “Começando pela experiência náutica no litoral, em Guarujá, a apenas 100 quilômetros da capital. Em seguida preparamos um city tour no coração de São Paulo, onde conhecerão o Mercadão Municipal, e à noite visitam o Allianz Parque para um show do Lenny Kravitz, oferecido pela Enjoy Experience”, explicou.

O incentivo a viagens internacionais acontece em meio ao crescente número de turistas internacionais para o Brasil. Segundo o Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal, no primeiro semestre 3,6 milhões de turistas internacionais visitaram o país, número que se aproxima de recorde histórico, 9,7% maior que o observado no mesmo período de 2023 e 1,9% acima do registrado em 2019.

Como principal porta de entrada aérea do país, São Paulo foi responsável por 1,3 milhão destes viajantes estrangeiros, com destaque para os turistas provenientes dos Estados Unidos, Argentina e Uruguai, respectivamente.

De acordo com Aurelio Moniz, diretor-geral da Enjoy Experience, a Famtour vai consolidar ainda mais São Paulo, onde o turista poderá vivenciar a energia de grandes eventos.

Conectividade internacional

A expectativa da Setur-SP e parceiros é de consolidar São Paulo como maior destino da América do Sul. Em dezembro, Guarulhos e Ezeiza, Buenos Aires, iniciarão voos operados pela Air Canadá.