SP investe 7,8 milhões e entrega oito obras em Santo Antônio do Pinhal

Destino dotado de belas paisagens naturais e com forte atividade para o ecoturismo, turismo de aventura e rural, Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira paulista, recebeu mais de R$ 7,8 milhões em investimentos do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur–SP), para execução de oito obras que fortalecem o turismo local.

As obras foram entregues no domingo (30) com a presença de autoridades municipais, como o prefeito Anderson Parrão, a vice-prefeita Valéria Dias, além de vereadores e munícipes, e do secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena. Outras 30 obras de convênios firmados entre município e estado foram entregues.

Destaque para a construção de Praça na Vila de Fátima, com capacidade para 600 pessoas, que consiste na execução de praça elevada constituída por edificação para centro de artesanato, sanitários masculino/feminino/PNE, espaços internos para realização de eventos diversos, execução de pergolado, palco externo para eventos, acessibilidade, iluminação externa, guarda-corpo em vidro temperado e plantio de grama.

A primeira fase das obras no Centro de Eventos, que consiste na execução de edificação em alvenaria, foi concluída. Outros serviços como a implantação de sanitários e fraldário, pista de caminhada, área de estacionamento, iluminação externa em led, drenagem pluvial e paisagismo, foram executados. A capacidade de público do equipamento é de cinco mil pessoas, de acordo com a prefeitura.

Ainda foram executados serviço de construção de ciclovia, que recebeu extensão de 590 metros, pavimentação com bloquetes de trechos da Estrada de Acesso ao Pico Agudo, considerado um dos melhores visuais para a Serra da Mantiqueira, pavimentação asfáltica da estrada de acesso à Cachoeira do Lajeado, ponto de maior visitação de turistas na cidade, pavimentação com bloquetes e drenagem pluvial da estrada de acesso ao Roteiro Turístico do bairro Lageado, entre outras melhorias.

Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, informa que os pinhalenses orgulham-se do Pico Agudo, que é considerado um dos melhores visuais para a Serra da Mantiqueira e está a 9 km do centro da cidade. “Com visão de 360 graus, avista-se grande parte das cidades do Vale do Paraíba e parte dos elevados do Sul de Minas. Trata-se de uma elevação com mais de 1.700 metros de altura, importante atrativo”, concluiu.