SP intensifica ações para Saúde da Mulher e expansão de serviços

De janeiro de 2023 a setembro deste ano, o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou mais de 2,3 milhões de mamografias, um exame crucial na detecção precoce do câncer de mama. Para fortalecer ainda mais essa iniciativa, está previsto para 2025 a adição de duas novas carretas às três já existentes, que percorrerão diversas regiões do estado.

As Carretas da Mamografia são parte do Programa Mulheres de Peito, voltado à prevenção do câncer de mama. Em 2024, até novembro, foram realizados 33.765 exames, enquanto em 2023 o número foi de 24.690, evidenciando um aumento significativo de 38% na média mensal.

Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde, enfatizou: “Para ampliar ainda mais a oferta de serviços à saúde da mulher, vamos inaugurar duas novas carretas no próximo ano. O objetivo é atender as áreas com maior necessidade assistencial.”

No que diz respeito ao tratamento do câncer de mama, um avanço notável foi registrado em 2024, com uma redução de 73,5% no número de pacientes que aguardavam cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em São Paulo.

Programa Mulheres de Peito

O programa Mulheres de Peito completou uma década e oferece mamografias gratuitas às mulheres paulistas entre 50 e 69 anos, sem a necessidade de solicitação médica. Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone 0800 779 0000 ou pelo aplicativo Poupatempo disponível para Android e iOS, que facilita a consulta a datas e locais disponíveis para os exames.

O secretário destacou a importância dessas ações: “Estamos realizando exames para que qualquer alteração detectada possa ser tratada rapidamente, aumentando as chances de cura.”

SP Por Todas: Um Compromisso com a Saúde Feminina

A saúde feminina é uma prioridade no governo paulista e está inserida nas diretrizes do programa SP Por Todas. Este movimento visa fortalecer políticas públicas voltadas às mulheres, além de oferecer uma rede de proteção e apoio profissional que facilite seu empoderamento.

Entre as novas iniciativas lançadas em março de 2024 destaca-se um auxílio-aluguel mensal de R$ 500 para vítimas de violência doméstica. O governo também implementou o monitoramento contínuo dos agressores por meio de tornozeleiras eletrônicas e lançou o aplicativo SPMulher Segura, que permite comunicação rápida com a polícia em casos de emergência.

Além disso, foram criadas novas salas na Delegacia da Defesa da Mulher disponíveis 24 horas. O governo paulista ampliou linhas de crédito e entregou Casas da Mulher Paulista, proporcionando serviços como apoio psicológico e capacitação profissional.

A implementação do Protocolo Não Se Cale visa acolhimento imediato e combate à importunação sexual em estabelecimentos como bares e casas noturnas, capacitando profissionais do setor por meio de cursos online gratuitos.

Investimentos e Avanços Sociais

No ano seguinte a essas ações, a administração estadual continuou investindo em oportunidades e dignidade para os cidadãos. O Governo paulista registrou um recorde histórico nos leilões com R$ 340 bilhões direcionados a projetos em educação, infraestrutura e saneamento desde o início da gestão.

Os esforços na saúde resultaram em cerca de 3.200 cirurgias realizadas diariamente e redução significativa nas filas para especialidades como cirurgia reparadora. Na área da educação, foram oferecidas 30 mil vagas no Provão Paulista para facilitar o acesso ao ensino superior.

A segurança pública também recebeu atenção com o incremento no efetivo policial, somando 7.800 novos agentes em 2024. O programa Casa Paulista se destacou ao entregar mais de 50 mil casas às famílias necessitadas.

Na infraestrutura urbana, o Metrô da capital atingiu o maior investimento dos últimos cinco décadas com várias obras simultâneas. O programa Bom Prato serviu mensalmente aproximadamente 3,2 milhões de refeições com a abertura de novas unidades e o setor turístico recebeu um investimento recorde no país.

A cultura também se beneficiou com o CULTSP PRO, destacando-se como o maior programa nacional voltado à formação no setor cultural.