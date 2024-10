SP inspeciona obras de mobilidade que somam R$ 135,7 milhões em investimentos

O governo de São Paulo avança no trabalho de parceria com os municípios paulistas. Nesta quarta-feira (23), o governador Tarcísio de Freitas visitou duas cidades do interior para acompanhar o andamento de importantes empreendimentos de mobilidade urbana, que juntos somam R$ 135,7 milhões em aportes estaduais. Em Sumaré, inspecionou a nova interligação viária Sumaré-Hortolândia. Mais cedo, em Jundiaí, fez visita técnica às obras de edificação de uma ponte estaiada sobre o Rio Jundiaí.

“O governo do estado tem defendido a importância da parceria com os municípios, adotando uma gestão municipalista em áreas como Saúde, Educação, Habitação e Mobilidade Urbana”, afirmou o governador. “É bom vir in loco acompanhar obras importantes e ver as coisas acontecendo, porque, quando a obra está em andamento, muitos pais de família que estão trabalhando aqui estão levando o sustento para suas famílias, e isso nos deixa bastante satisfeitos”, acrescentou Tarcísio.

Acompanharam o governador nas agendas o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado, o subsecretário de Logística e Transportes da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Denis Gerage Amorim, o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem, Sérgio Codelo, além de parlamentares e gestores dos municípios, entre outras autoridades.

Em Jundiaí, o empreendimento é realizado por meio de um convênio com a prefeitura local e inclui aportes estaduais que somam cerca de R$ 100 milhões. Além da edificação de uma ponte estaiada sobre o Rio Jundiaí, a obra inclui também a canalização de um trecho do rio na Vila Hortolândia, a pavimentação e prolongamento da Avenida Antônio Frederico Ozanan e a construção de passagens viárias sob a Rodovia João Cereser, melhorando a fluidez e a segurança viária da população.

Em Sumaré, Tarcísio inspecionou as obras da nova interligação viária Sumaré-Hortolândia, que conta com um investimento de R$ 35,7 milhões e gera 125 empregos. A obra, de responsabilidade do DER, vai melhorar a mobilidade entre as duas cidades, beneficiando cerca de 516 mil moradores e impulsionando a economia local.

Os serviços de infraestrutura cobrem 225 metros entre a Avenida Cristóvão Colombo, em Hortolândia, e a Estrada Municipal Américo Ribeiro dos Santos, em Sumaré. O DER prepara a sinalização horizontal – ainda serão realizadas obras complementares de acesso ao novo sistema viário. A conclusão dos trabalhos está prevista para o primeiro semestre de 2025.

A nova interligação reduzirá a distância entre as cidades, integrará os modais rodoviário e ferroviário, e evitará a circulação de pedestres sobre os trilhos. A obra beneficiará o tráfego de veículos e ciclistas, além de fortalecer a economia ao aproximar as rodovias Anhanguera (SP-330) e Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101).