SP inicia segunda turma do programa de aceleração voltado para hortas urbanas do Sampa+Rural

Os 20 projetos de Iniciativa de Agricultura selecionados para a segunda edição do Sampa+Rural: Acelerando Hortas se reuniram para a assinatura dos termos de adesão e início das atividades. O encontro foi realizado no Centro de Inovação Verde Bruno Covas – Hub Green Sampa, em Pinheiros, na última sexta-feira (07). Durante o evento, os acelerados receberam de presente feijões chilenos e foram apresentados às etapas da aceleração e os benefícios oferecidos.

Operada pela Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), a aceleração integra o programa Sampa+Rural, iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Além do aporte de R$30 mil em estrutura, materiais e serviços, cada projeto selecionado também receberá apoio para desenvolvimento de plano de aceleração, orientação técnica e gerencial individual durante seis meses e participará de encontros coletivos.

“Com o Sampa+Rural: Acelerando Hortas, estamos fortalecendo a agricultura urbana e periurbana, essencial para a segurança alimentar, a sustentabilidade e a geração de renda em São Paulo. Esse programa não só melhora a gestão e a estruturação das hortas, mas também promove o uso de tecnologias sociais e sustentáveis, além de incentivar a permanência dos agricultores na prática agrícola, contribuindo significativamente para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da Capital”, declara a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

Além de impulsionar as Iniciativas de Agricultura selecionadas, a aceleração do programa Sampa+Rural tem o objetivo de apoiar na estruturação, funcionamento e gestão dessas iniciativas, utilização de tecnologias sociais ou sustentáveis com potencial de replicabilidade e desenvolvimento de soluções que promovam o aumento da geração de renda, educação ambiental, segurança alimentar e nutricional e estímulo à permanência de agricultores na prática agrícola.

A segunda edição do programa é focada no apoio a projetos em sete temas estruturantes: Implantação e estruturação de novas hortas; Implantação de tecnologias sociais e/ou sustentáveis; Comercialização e logística; Produção de mudas; Produção e distribuição de insumos; Turismo de vivência rural; e Beneficiamento de produtos naturais. Todos os selecionados atuam em áreas urbanas, periurbanas e rurais da capital paulista.

“Com o início de mais uma edição do Acelerando Hortas, a Ade Sampa reforça seu compromisso em fortalecer os pequenos agricultores que enfrentam desafios significativos para crescer e prosperar. Reconhecemos o imenso potencial da agricultura urbana e o papel vital que ela desempenha na promoção da sustentabilidade, na segurança alimentar e na criação de oportunidades econômicas dentro da nossa cidade”, declara o presidente da Ade Sampa, Renan Vieira.

Sobre o Programa Sampa+Rural

O Programa Sampa+Rural prevê ações que visam expandir a Assistência Técnica e Extensão Rural, a inserção de beneficiários do POT – Programa Operação Trabalho, também da Prefeitura de São Paulo, na área da agricultura, além da estruturação de 400 locais de agricultura na capital. A Coordenadoria de Agricultura, responsável pelo programa, conta com três CAEs – Casas de Agricultura Ecológica nas zonas Sul, Leste e Norte, sendo a última responsável pelo atendimento também dos distritos da região central, Oeste e Sul em sua porção urbana.

Além disso, a iniciativa conta com uma Unidade Demonstrativa de Bioinsumos, localizada em Parelheiros, que produz, capacita e oferece biofertilizantes e compostos orgânicos úteis na proteção de plantios, controle de pragas, fortificação de solo e muito mais.