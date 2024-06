SP inicia requalificação na Rua Santa Ifigênia e permite o Ruas Temáticas em toda a cidade

Em nova ação para a recuperação de espaços públicos e incentivo à mobilidade ativa, a Prefeitura de São Paulo iniciou nesta quarta-feira (12) as obras de requalificação da Rua Santa Ifigênia, no distrito da República, no Centro.

Ao fazer o anúncio, o prefeito Ricardo Nunes explicou que a primeira etapa de obras será concluída até outubro. “Haverá um espaço maior para o trânsito de pedestres, com arborização, urbanismo. Vai ficar muito bom. Estamos vivendo um novo momento no Centro, que está tendo uma boa percepção da população e dos comerciantes, com pessoas circulando e um comércio ativo”, destacou Nunes.

De acordo com o projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento e da SP Urbanismo, a via, também conhecida como Rua dos Eletrônicos, receberá novas calçadas e espaços de permanência para a população no âmbito do Ruas Temáticas. Atendendo a um pedido da Associação dos Lojistas da Santa Ifigênia, as obras serão executadas em fases. A primeira delas começou entre a Avenida Cásper Líbero e Avenida Ipiranga e terá duração de 120 dias.

As outras quadras, que incluem o trecho entre a Avenida Ipiranga até a Avenida Duque de Caxias, terão as obras executadas na sequência. A intervenção em todo o perímetro será concluída em até 1 ano. O custo total estimado é de R$ 7 milhões, com recursos provenientes do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB).

Ao longo de toda a extensão da via, serão requalificadas e ampliadas as calçadas com arborização; criados espaços de permanência e instalados novos mobiliários urbanos; elevadas as faixas de pedestres nos cruzamentos com foco na segurança viária; qualificada a acessibilidade com a instalação de sinalização tátil e modernizado o sistema de drenagem com a criação de novas bocas de lobo e substituição das sarjetas.

O objetivo da ação é tornar a Rua Santa Ifigênia mais atrativa, segura e confortável para moradores da região e frequentadores, incluindo a grande quantidade de turistas que visitam o local. Em colaboração com os comerciantes locais, o projeto de requalificação foi apresentado e debatido entre a Prefeitura e os lojistas. Essa interação fortaleceu o diálogo e ampliou a cooperação entre poder público e sociedade civil.

Segundo o prefeito, para a realização das obras das Ruas Temáticas, o primeiro passo é conversar com moradores, comerciantes e apresentar o projeto para que tudo seja feito de forma rápida para minimizar os impactos. “Temos uma fiscalização bastante intensa e já houve uma conversa com a empresa para que tudo seja feito o mais ágil possível, sem comprometer a qualidade do serviço, mas de forma que as obras possam se compatibilizar com a venda dos comerciantes”, explicou Nunes.

“Essa requalificação não é só boa para a rua, mas para todo o Centro, que vai ganhar mais vida. Tenho certeza de que vai trazer mais pessoas para cá”, disse o empresário Jorge Ragueb, 77 anos, que afirma viver na região desde criança e que o pai já trabalhava lá nessa época. Atualmente, a família tem negócios no ramo de eletrônicos, hotelaria e shoppings.

A SP Urbanismo elaborou os projetos da Rua Santa Ifigênia, entregues no começo de junho. A partir de agora, a execução da obra também é de responsabilidade da empresa municipal. No mesmo sentido, a Prefeitura também vai requalificar outras vias da região central no escopo do Projeto Ruas Temáticas. A Rua General Osório (Rua das Motos) está com obras em andamento. A SP Urbanismo está elaborando os projetos para as ruas São Caetano (Rua das Noivas), Paula Souza (Rua das Cozinhas) e Florêncio de Abreu (Rua das Ferramentas).

O empresário Alex Cabral é outro que comemorou as iniciativas de revitalização. “Estou aqui há mais de 25 anos e achei essa iniciativa bem interessante. Tanto que montamos um podcast, o PodSanta, que é o primeiro do Centro de São Paulo, para poder fazer a mídia positiva, animar os comerciantes, dar ênfase e trazer o cliente, porque a gente estava bem carente quanto a isso. A Prefeitura abraçou essa nossa causa e está demonstrando a segurança, a reforma na Rua Santa Ifigênia. Eu acho que isso tudo é bem positivo”, disse Cabral, que administra shoppings e tem dois hotéis na rua.

Criação do Projeto Ruas Temáticas

A Prefeitura também assinou nesta quarta-feira (12) o decreto que cria o Projeto Ruas Temáticas. Com a regulamentação, ruas comerciais de toda a cidade – temáticas ou não – poderão receber intervenções que estimulem a economia local, promovam o turismo e ofereçam espaços públicos mais dinâmicos e seguros.

A Prefeitura poderá promover parcerias com entidades que representam os comerciantes para a implantação e manutenção das intervenções. Uma Comissão Intersecretarial coordenada pela Casa Civil definirá a metodologia para a prospecção e escolha das vias.

A São Paulo Urbanismo será responsável pela elaboração dos projetos e da agenda participativa.

Por que Rua dos Eletrônicos?

A Rua Santa Ifigênia é conhecida por concentrar uma grande variedade de lojas de produtos eletrônicos, itens de informática, videogames e celulares. O nome da rua se deve a atual Igreja de Santa Ifigênia, que está construída no lugar de uma das mais antigas capelas da cidade, a Capela de Nossa Senhora da Conceição.

A história da via data de 1810, quando ela foi aberta pelo advogado e Marechal José Arouche de Toledo Rendom. Logo ela se tornou ponto de encontro da elite paulistana e passou a ser frequentada por pessoas famosas. A sua vocação comercial ganhou força já naquele período com a presença de lojas de tecidos e chapéus femininos. O comércio popular se instalou na Santa Ifigênia em 1930 e o de eletrônicos ganhou espaço nos anos 1940.