SP inicia distribuição de mais de 388 mil cestas básicas para famílias de estudantes vulneráveis

A Prefeitura de São Paulo iniciou a distribuição de mais de 388 mil cestas básicas com alimentos não perecíveis às famílias de estudantes inscritas no CadÚnico, em situação de maior vulnerabilidade, durante as férias. As entregas acontecem diretamente na unidade em que o aluno está matriculado.

Cada cesta é composta por arroz orgânico e polido, extrato de tomate, farinha de milho flocada, feijão, leite em pó integral, macarrão, óleo, sal e sardinha e óleo. Totalizando cerca de 12 kg. A medida acontece desde 2022 com o objetivo de garantir a segurança alimentar dos estudantes no período de recesso escolar. Foram mais de R$ 45 milhões em investimentos.

As famílias devem consultar a secretaria da unidade escolar para acompanhar o cronograma de entregas ao longo dos meses de novembro e dezembro. Os estudantes do MOVA devem retirar as cestas nas Diretorias Regionais de Educação (DREs).

Diariamente a Secretaria Municipal de Educação (SME) distribui mais de 2,7 milhões de refeições na merenda escolar para mais de 1 milhão de estudantes. De forma ininterrupta, alunos da rede municipal de ensino recebem de segunda a sexta a merenda que já chegou a ser premiada por conta de seu valor nutricional.

Alimentação no Recreio nas Férias

A Secretaria Municipal de Educação também garante refeições balanceadas e nutritivas para os bebês, crianças e adolescentes durante o Recreio nas Férias que acontece de 6 a 24 de janeiro. A programação acontece das 9h às 16h para as crianças a partir de 4 anos e serão oferecidas três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. Já nas creches polos o atendimento permanecerá em seu período integral, das 7h às 17h, e serão cinco refeições.

As inscrições seguem abertas e podem ser feitas em qualquer unidade educacional da rede municipal até o dia 15/12. A partir do dia 16/12 permanecem abertas nos polos CEUs. Basta levar RG do responsável, RG ou certidão do participante e comprovante de endereço. Podem se inscrever também crianças a partir de 4 anos que não estão matriculadas na rede.