SP inicia desassoreamento do Rio Batalha para garantir abastecimento de água em Bauru

O DAEE, órgão gestor dos recursos hídricos do Estado de São Paulo, deu início aos trabalhos de desassoreamento na barragem de captação do Rio Batalha, em Bauru, no último dia 12. A ação faz parte do Programa Rios Vivos do Governo do Estado de São Paulo e visa aumentar a oferta hídrica na cidade.

Os trabalhos serão realizados com o auxílio de uma escavadeira embarcada. A previsão é de que sejam retirados 12.000 m³ de resíduos sólidos do curso d’água, o equivalente a 857 caminhões basculantes. O investimento é de R$ 1,1 milhão.

“Com o desassoreamento, a captação de água na represa pelo serviço municipal de água e esgoto ficará mais fácil, permitindo ampliar a vazão a ser distribuída à população e contribuindo com a segurança hídrica do município”, afirmou Lupercio Ziroldo Antonio, diretor da Bacia do Baixo Tietê.

Com essas iniciativas, o Governo do Estado apoia Bauru e outros municípios da região com ações para melhorar e ampliar o abastecimento dos moradores. Há também outras medidas que trazem benefícios para a população, como os já entregues trabalhos de limpeza e desassoreamento do trecho urbano do Rio Bauru, numa extensão aproximada de 460 metros, efetuando a retirada de 5.870 metros cúbicos de sedimentos (equivalente a 419 caminhões basculantes). O trabalho melhora as condições do rio e traz mais qualidade de vida para os moradores.

O estado de São Paulo registrou entre 2023 e 2024 o menor nível acumulado de chuvas em 24 anos. Segundo o DAEE, o volume de precipitação no período até o momento está 36% menor do que a média da série histórica, iniciada no biênio 2000/2001. A região de Bauru, por exemplo, teve queda superior a 80% na média histórica neste recorte. Além disso, das 22 bacias hidrográficas do Estado, apenas duas tiveram chuva acima da média neste ano.

Segurança hídrica no Estado de SP

Aprovado pelo Conselho de Recursos Hídricos, o Plano Estadual de Recursos Hídricos 2024-2027 prevê medidas e ações para segurança hídrica, inclusive um volume dedicado à gestão de crise hídrica em todo o Estado de São Paulo.

Diversos programas que atuam diretamente na segurança hídrica estão em andamento, com impactos relevantes sobre as regiões, como o Rios Vivos, que já revitalizou 225 rios, minimizando enchentes e melhorando a qualidade da água em 154 cidades; e o Universaliza SP, que oferece apoio técnico para as prefeituras não atendidas pela Sabesp, para a universalização dos serviços de água e esgoto. O Governo de SP está atento à situação e apoiará os municípios com ações emergenciais, no contexto do Plano Estadual de Resiliência à Estiagem – São Paulo Sempre Alerta.