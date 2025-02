SP inicia demolição de muro e retirada de terra de área invadida às margens do Tietê

A Prefeitura de São Paulo iniciou, nesta quinta-feira (6), a demolição de um muro que cercava um aterro clandestino localizado no Jardim Pantanal, na Zona Leste da cidade. A ação ocorre em decorrência de uma invasão que resultou em sanções financeiras superiores a R$ 3,2 milhões para os responsáveis pelo crime ambiental.

Além do montante expressivo em multas, que inclui R$ 2,5 milhões por crimes ambientais, R$ 660 mil pela operação de um estabelecimento sem a devida licença em área de preservação e R$ 100 mil pela irregularidade no armazenamento de combustíveis, a Prefeitura também está mobilizando máquinas para remover o aterro do local afetado.

Os infratores foram autuados e encaminhados à delegacia no início da semana e agora enfrentam processos criminais por suas ações. A ocupação e o aterro da área prejudicaram significativamente o escoamento das águas do rio Tietê, contribuindo para alagamentos nas ruas do bairro durante um temporal ocorrido entre a noite de sexta-feira (31) e a manhã de sábado (1º).

Após a identificação das irregularidades no local, a Prefeitura interditou a área imediatamente no sábado (1º). As intervenções realizadas incluem a demolição do estacionamento e do muro que obstruíam a passagem das águas, além da abertura de uma vala para restaurar o fluxo de drenagem. Essas medidas visam não apenas recuperar a área verde local, mas também mitigar os impactos causados pelas enchentes recentes.

A ação é um reflexo do compromisso da administração municipal em preservar o meio ambiente e garantir a segurança da população diante das adversidades climáticas. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, juntamente com a Guarda Civil Metropolitana Ambiental, tem intensificado as fiscalizações para coibir práticas ilegais que ameaçam os recursos naturais da capital paulista.