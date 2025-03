SP inicia capacitação em primeiros socorros para brigadistas de parques

A Prefeitura inicia uma série de treinamentos de primeiros socorros voltados aos brigadistas dos parques municipais. A iniciativa tem como objetivo capacitar estes profissionais para uma atuação ágil e eficiente em situações de emergência, sobretudo em contextos incêndios florestais. O primeiro equipamento a receber a ação será no PNM Córrego do Bispo nesta segunda-feira dia 10. A ação continua no Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Anhanguera, no dia 17 de março, e no Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo, no dia 31.

Com carga horária de oito horas, a capacitação da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) oferece aulas teóricas e práticas, ministradas por um bombeiro civil florestal. O conteúdo aborda uma variedade de temas essenciais, como o acionamento dos serviços de emergência, o exame primário (ABC da vida), reanimação cardiorrespiratória (Protocolo AHA), controle de hemorragias e segurança do socorrista.

Também serão abordados aspectos legais, como o Art. 135 do Código Penal, e procedimentos em acidentes com animais peçonhentos. Os treinamentos integram o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios em Áreas Florestadas do Município de São Paulo, conhecido como ‘Operação Fogo Zero’ e implementado pela Portaria Nº 003, de 2 de outubro de 2023. Atualmente, são realizados exclusivamente para brigadistas selecionados pelos gestores dos parques.