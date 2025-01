SP inicia atendimentos itinerantes de emprego e empreendedorismo

A Prefeitura de São Paulo, por meio das iniciativas do Cate Móvel e da Ade Sampa, dará início a uma série de atendimentos itinerantes focados na empregabilidade e no apoio ao empreendedorismo. As atividades ocorrerão entre os dias 20 e 31 de janeiro em diversos locais da cidade.

As equipes estarão disponíveis em regiões como Vila Jacuí, Brasilândia e Morada do Sol, oferecendo serviços gratuitos aos cidadãos que buscam oportunidades de emprego ou desejam iniciar ou aprimorar seus negócios.

Os atendimentos incluirão a elaboração de currículos, agendamento de entrevistas e orientação sobre o Portal Cate, que oferece mais de 300 cursos gratuitos. Além disso, a equipe auxiliará na emissão da carteira de trabalho digital.

Os microempreendedores individuais (MEI) também poderão contar com a assistência técnica da Ade Sampa, que fornecerá informações sobre como dar início a um novo empreendimento ou melhorar a gestão dos negócios existentes.

Cronograma das Atividades

As ações têm início na zona leste, no dia 20 de janeiro, na Associação Comunitária Conjunto Garagem Força e Raça, onde os atendimentos ocorrerão das 9h às 15h. A seguir, as equipes se deslocarão para a CA São Leopoldo. Na zona sul, os serviços serão prestados na Instituição Núcleo Popular Santo Dias e no CDC Maringá, com paradas programadas na Associação dos Moradores do Jardim Vera Cruz e Adjacências.

Na zona central da cidade, as vans estarão disponíveis entre os dias 27 e 29 de janeiro na C.A Vivenda da Cidadania. Para a zona norte, o atendimento será realizado no dia 24 de janeiro na Paróquia Santo Antônio.

Para os usuários da Linha 11-Coral da CPTM, as equipes técnicas da Prefeitura estarão na estação José Bonifácio nos dias 30 e 31 de janeiro.

Os atendimentos ocorrerão das 9h às 15h, sendo necessário que os interessados apresentem documentos como RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).

Locais e Endereços