SP inicia a semana com mais de 800 vagas de emprego

As unidades do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo iniciam a semana com mais de 800 vagas de emprego em setores como comércio, serviços e construção civil. Os interessados em participar dos processos seletivos podem se inscrever até quarta-feira (21), às 18h, no Portal Cate ou se dirigir a uma das 27 unidades físicas do serviço.

A equipe técnica da rede de postos avalia os cadastros realizados de forma on-line e convoca os candidatos conforme o perfil das vagas, sendo necessário durante o preenchimento do formulário, deixar meios de contato como número de celular e e-mail.

“Essa semana conta com um aumento significativo de vagas, devido ao fluxo de contratações pós-carnaval. E as oportunidades que oferecemos levam em conta a necessidade de mais inclusão nas empresas, para atender aos perfis diversos dos cidadãos paulistanos que buscam o Cate”, destaca a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

As principais vagas se concentram nos setores de comércio, serviços, construção civil e gastronomia, incluindo mais de 30 oportunidades que priorizam pessoas com deficiência nos cargos de orientador socioeducativo, auxiliar administrativo e operador de telemarketing. Nessa última área, também há mais de 10 postos para quem procura estágio, sem experiência.

Para quem quer trabalhar com atendimento, tem mais de 170 vagas em lojas, supermercados, padarias e lanchonetes, seja para atuar na preparação dos alimentos, no balcão ou no caixa. Algumas dessas contratações são em regime temporário. Grande parte não exige nenhuma experiência profissional prévia, mas a escolaridade vai de ensino fundamental incompleto a médio completo. Os salários variam entre R$ 1.080 e R$ 2.097.

Também há vagas temporárias (com chance de efetivação) e permanentes para auxiliar de logística, sendo mais de 50 no total – se concentrando principalmente na Zona Oeste da capital. A maior parte requer ensino médio completo e nenhuma experiência, mas os cargos na área administrativa exigem ensino superior completo e no mínimo seis meses de atuação. Os salários vão de R$ 1.820 a R$ 2.518.

Para auxiliar de limpeza há mais de 150 vagas abertas em todas as regiões, sendo 25 delas destinadas a pessoas com deficiência. A maioria exige que os candidatos possuam o ensino fundamental completo ou incompleto e de três a seis meses de experiência. Os salários vão de R$ 954 (para trabalho meio-período) até R$ 2.133.

Serviço:

Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Dias: até 21 de fevereiro, quarta-feira, às 18h

Inscrição: Portal Cate

Ou em uma das 27 unidades do Cate

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).