SP informa as áreas de embarque de táxis e de veículos de aplicativo para o Lollapalooza

A Prefeitura de SP divulga os locais de embarque de passageiros para táxis durante o festival Lollapalooza 2024, que será realizado nesta sexta-feira (22), sábado (23) e domingo (24) no Autódromo de Interlagos, na zona Sul. O serviço de táxi no autódromo irá funcionar de acordo com a demanda do público no local. A ação foi promovida por meio da Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM) e do Departamento de Transportes Públicos (DTP).

A equipe de fiscalização do DTP estará presente para organização da área de embarque. Os táxis estarão distribuídos em dois bolsões, devidamente identificados, no entorno do Autódromo para facilitar a localização e garantir o conforto dos passageiros.

Operação Táxi – Dias 22, 23 e 24/3

Os dois bolsões de táxi para atender aos passageiros serão ativados nos três dias de festival a partir das 21h. Ficarão nas seguintes áreas:

Bolsão 1: Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido Centro, entre a Avenida do Jangadeiro e a Avenida Interlagos, no lado direito da via. Acesso dos táxis será realizado via Rua Jaquirana;

Bolsão 2: Avenida Interlagos, sentido Centro, junto ao canteiro central, do lado esquerdo da via, na esquina com a Avenida Senador Teotônio Vilela.

Serviço de Táxi

Táxi Comum

Bandeira 1 (das 6h às 20h, de segunda a sábado) – R$ 6,00 mais a tarifa de R$ 4,25 por quilômetro rodado;

Bandeira 2 (das 20h às 6h, de segunda a sábado, e o dia todo aos domingos e feriados) – Acréscimo de 30% sobre a tarifa quilométrica.

SPTaxi

O passageiro poderá, ainda, solicitar corridas pelo SPTaxi, aplicativo oficial da Prefeitura de São Paulo para taxistas e passageiros, que possibilita aos taxistas concederem descontos. Os valores podem variar de 10% a 40% sobre o valor registrado no taxímetro, conforme disponibilidade e demanda no local e horário da corrida.

O aplicativo SPTaxi conta com funcionalidades como a conexão direta entre o aplicativo e o taxímetro, e possibilidade de escolher a categoria de táxi entre Comum, Especial, Luxo e Acessível. Os passageiros poderão pagar as corridas por meio dos cartões de crédito, débito, carteira digital ou em dinheiro.

Veículos de aplicativo

Os veículos de aplicativos terão três pontos para efetuar o embarque e desembarque de passageiros:

1- Avenida do Rio Bonito entre Av. Interlagos e Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval;

2- Avenida Interlagos sentido bairro após a Praça. Moscou;

3- Rua Armando Vieira próximo à Av. Jair Ribeiro da Silva.