SP inclui café no Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social 

Na última semana, o governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, incluiu o café no Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social (PPAIS). A inclusão permite que o poder público estadual possa adquirir diretamente de agricultores familiares, por meio de suas cooperativas, o café torrado e moído para abastecimento de escolas e hospitais estaduais, além de secretarias e órgãos vinculados à administração pública.

“A inclusão do café nas compras públicas tem como objetivo fortalecer esse grão que faz parte da vida de todos os paulistas e garantir um mercado seguro às pequenas propriedades que se dedicam à cafeicultura”, acrescenta o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai.

Segundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, apenas em 2024, São Paulo adquiriu R$ 10 milhões do grão em compras para suas unidades. Em 2025, a inclusão do café no programa de aquisição deve ultrapassar o montante do ano anterior e ajudar pequenas lavouras que, com a medida, passam a contar com uma venda garantida com previsibilidade de demanda.

O PPAIS

O Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social – PPAIS é uma ação do Governo do Estado de São Paulo que visa estimular a produção e garantir a comercialização dos produtos da agricultura familiar.

O Programa, que em 2024 comprou aproximadamente R$ 21 milhões de agricultores familiares paulistas, faz com que o Estado se torne o principal comprador dos produtos da agricultura familiar permitindo a melhora da qualidade de vida dos que trabalham no campo e promovendo o desenvolvimento regional.