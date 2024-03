SP inaugura primeiro serviço de acolhimento conjunto para idosas e mulheres adultas

O prefeito Ricardo Nunes inaugurou na manhã desta sexta-feira (08), Dia Internacional da Mulher, o primeiro serviço de acolhimento conjunto para mulheres adultas e idosas da cidade. Com um investimento de R$ 200 mil em sua fase de implantação, o Centro de Acolhida para Mulheres “Lila Covas” poderá atender até 100 pessoas em situação de rua.

“No Dia Internacional da Mulher a Prefeitura de São Paulo tem uma série de atividades voltadas para as mulheres e a gente inicia com a inauguração desse Centro de Acolhida com 100 vagas para mulheres em vulnerabilidade que leva o nome da Lila Covas”, contou o prefeito Ricardo Nunes. “Programamos uma série de ações para o dia todo. Por exemplo, teremos mais de mil vagas de emprego para mulheres no Cate, vamos assinar uma parceria com o Ministério Público, muitas ações voltadas para mulheres”, completou o prefeito lembrando que de 2021 para cá o número de vagas para o acolhimento de mulheres em vulnerabilidade na rede da SMADS saltou de 621 para 1.300.

Do total de vagas no novo Centro de Acolhida, 30 são destinadas a mulheres idosas e 70 a mulheres sem filhos, em situação de vulnerabilidade e com autonomia para atividades diárias. Além do acolhimento e alimentação, serão ministrados cursos de artesanato e desenvolvidas ações focadas em autonomia, saúde e bem-estar.

“Esse é o nosso 39º equipamento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) para mulheres, mas o primeiro exclusivo para o público de mulheres adultas e idosas em situação de vulnerabilidade na cidade de São Paulo”, contou o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Bezerra Jr. “Aqui será um lugar de proteção, amparo, garantia de direitos, onde a gente quer que cada uma das mulheres acolhidas se sinta bem-vinda aqui dentro e bem-vinda pela comunidade”, completou o secretário.

O novo CA Lila Covas está instalado em um prédio com três pavimentos, pátio externo e áreas abertas que ocupam 750 m². O imóvel, que é alugado, estava desocupado havia alguns anos e passou por novas obras, reformas e pintura. Além de quartos, cozinha industrial e banheiros, o serviço tem refeitório, sala de convivência com TV, sala multiuso para atividades coletivas, salas administrativas e de atendimento. Os banheiros e áreas comuns foram adaptados com barras de apoio e rampas de acessibilidade.

Os encaminhamentos para o CA Lila Covas estão sendo realizados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), por meio da Coordenadoria de Pronto Atendimento Social (CPAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

A Organização da Sociedade Civil Associação Brasileira de Pipas está à frente do gerenciamento do serviço e conta com 25 profissionais para o atendimento e manutenção do equipamento entre gerente, psicólogo, orientadores socioeducativos, assistentes sociais, assistentes técnicos, cozinheiros e agentes operacionais de limpeza.

“Estou me sentindo muito bem, fui a primeira chegar aqui, na quarta-feira. Morava na Cidade Tiradentes e, por causa da chuva, na sexta-feira passada, perdi minha casa, todas as minhas coisas. Procurei ajuda e vim para cá. Está excelente, todos me tratam muito bem e as instalações estão ótimas”, contou Felícia da Silva Oliveira, 49 anos, que tem deficiência visual.

Ana Maria Botelho, 78, anos, viveu sozinha durante 22 anos após o falecimento do marido. Há um ano, a situação financeira ficou complicada e ela não tinha mais como se sustentar. Procurou ajuda da Prefeitura e já passou por dois Centros de Acolhida. “Essa é a que mais gostei. A casa é um espetáculo, a comida é muito boa e a equipe maravilhosa”, diz a aposentada que trabalhou como cuidadora de idosos.

O valor da verba repassada mensal pela Prefeitura de São Paulo para manutenção e operacionalização do serviço será de R$ 247 mil. O centro está localizado na Avenida Sebastião Henriques, 433, na Vila Siqueira, Zona Norte da capital e as primeiras mulheres atendidas começaram a chegar no equipamento na quarta-feira (6).

Lila Covas

Conhecida como Lila Covas, Florinda Gomes Covas, esposa do governador Mario Covas e avó do prefeito Bruno Covas, era comprometida com as causas sociais e foi presidente do Fundo Social de Solidariedade enquanto Mario Covas era governador do estado, de 1995 a 2001.

“Dona Lila era uma mulher guerreira que lutava pelas mulheres em vulnerabilidade, que presidiu o Fundo Social e que encampou um tanto de lutas em favor de mulheres que viviam em situação de vulnerabilidade, que são as mulheres que estarão nesse centro”, afirmou o secretário Carlos Bezerra Jr. durante a inauguração do novo Centro de Acolhida.

Serviços exclusivos para mulheres

O CA Mulheres Lila Covas é o 39º serviço de acolhimento da rede socioassistencial da Prefeitura voltado exclusivamente às mulheres que vivem em situação de rua ou em vulnerabilidade social. Ao todo, são 1.790 vagas distribuídas nas seguintes tipologias: 17 Centros de Acolhida Especial (CAEs) para Mulheres, com 1.325 vagas; quatro Centros de Acolhida para Mulheres em Situação de Violência, com 80 vagas; um CAE para Mulheres Imigrantes, com 80 vagas; um CA para Gestantes, Mães e Bebês, com 100 vagas; três CAs para Mulheres Transexuais, com 90 vagas; e 13 Repúblicas com unidades para Mulheres, com 115 vagas.

A rede socioassistencial possui, ainda, 15 Centros de Defesa e de Convivência da Mulher (CDCMs) que realizam atendimento social, psicológico, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência doméstica ou de vulnerabilidade social. Ao todo, esse tipo de serviço tem 1.610 vagas.

Rede Socioassistencial

Com mais de 25 mil vagas de acolhimento para pessoas em situação de rua distribuídas em Centros de Acolhida, hotéis sociais, Repúblicas para Adultos, Vilas Reencontro, entre outros, a capital possui a maior rede socioassistencial da América Latina.

O encaminhamento para os serviços de acolhimento da rede socioassistencial é feito de acordo com o perfil do indivíduo e com a tipologia do serviço, respeitando o histórico da pessoa ou família a ser acolhida.

As pessoas em situação de rua são encaminhadas aos serviços de acolhimento por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centros Pop) do município, do SEAS e Ampara SP.