SP inaugura espaço público de trabalho e mais um estúdio de podcast na Lapa

O prefeito Ricardo Nunes inaugurou nesta quinta-feira (22) mais uma unidade do Teia, espaço público de trabalho, e do Sampa Cast, estúdio de podcast (programas de áudio que podem ser baixados da Internet ou reproduzidos em serviços de streaming) e videocast (versão em vídeo do podcast) no bairro da Lapa, na Zona Oeste, encerrando as atividades do Prefeitura Presente. Foram investidos cerca de R$ 230 mil na implantação dos dois novos serviços gratuitos, localizados na Biblioteca Mário Schenberg. São iniciativas realizadas por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, com intermédio da Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa).

Nunes ressaltou estar muito satisfeito por inaugurar o 18º Teia e o terceiro Sampacast na capital. “O Teia é um espaço importante para as pessoas, com computador, todos os profissionais e infraestrutura para orientar a pessoa a trabalhar, usar a internet, elaborar seus projetos. E também temos o Sampacast, para gravar podcasts, que é uma nova ferramenta de comunicação. Esses dois locais são imprescindíveis aos empreendedores”.

Quando a Prefeitura fala sobre a importância do empreendedorismo na capital, segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, aborda todos os empreendedores e, especialmente setores estratégicos. “Este é um equipamento que une desenvolvimento econômico e cultura, até porque economia criativa é também uma das mais procuradas e com mais potência nessa cidade”.

O Teia Lapa é o 18ª espaço de trabalho colaborativo inaugurado pela gestão municipal desde o início do projeto, em 2019. O equipamento conta com estações de trabalho, computadores, Wi-Fi e salas de reunião para que os empreendedores possam utilizar o local e desenvolver seus negócios. Além disso, oferece programação mensal gratuita de qualificação empreendedora. Cursos, oficinas e palestras, além de encontros de networking para ampliação das redes de contato integram sua grade. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 18h.

O programa Teia abrange todas as regiões de São Paulo. Há unidades instaladas nos bairros de Cidade Tiradentes, Vila Curuçá, Itaquera, Jaçanã, Jardim Edite, Butantã, Pinheiros, Heliópolis, Interlagos e Santo Amaro, além do Grajaú, Três Lagos, Parelheiros, Centro, Taipas, Perus e Cachoeirinha. Para utilizar os espaços os empreendedores devem fazer o agendamento por meio deste site. No mês de janeiro o Teia atingiu a marca de 114.767 acessos de empreendedores do município, de acordo com Aline Cardoso.

A secretária destacou que o Teia nasceu com um olhar estratégico, especialmente para os pequenos e microempreendedores, originalmente da periferia. “Em 2019 abrimos a primeira unidade, na Cohab de Taipas, como um projeto piloto, com cuidado e seriedade. Esta experiência foi tão bem-sucedida que já realizamos mais de 115 mil atendimentos aos empreendedores. Mais uma ação criada em São Paulo que serviu de exemplo para todo o Brasil”, afirmou.

Equipamentos profissionais e equipe técnica qualificada

A nova unidade do Sampa Cast na Lapa é a terceira inaugurada pela Prefeitura. Os outros estúdios funcionam nos bairros de Pinheiros e Heliópolis. O espaço, que é aberto para a população de forma gratuita, tem infraestrutura de gravação para conteúdos de áudio e vídeo, equipamentos profissionais e equipe técnica qualificada para auxiliar os empreendedores na produção dos conteúdos. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h15 às 17h30, mediante agendamento todo dia 20 de cada mês pelo site da Adesampa.

O Sampa Cast foi criado com o objetivo de fomentar o desenvolvimento dos profissionais em um momento de grande expansão do setor e fortalecer a criação de conteúdos informativos e educativos do universo empreendedor. Isso permite que colaboradores dos diferentes setores da economia criativa tirem do papel projetos voltados para podcast, vídeos de conteúdo, web séries, entrevistas e outros formatos a serem disseminados nos canais digitais, além de edição de materiais e possibilidade de monetização dos canais. Desde a inauguração da primeira sala, em 2022, já foram gravadas 1.341 horas de conteúdo. “A disponibilização desses espaços é um passo significativo para promover a inclusão digital e da cultura empreendedora em nossa cidade. Sabemos que muitos cidadãos, principalmente das regiões mais afastadas, não teriam acesso a esses recursos se não fossem oferecidos de forma gratuita. As novas unidades do Teia e Sampa Cast são importantes ferramentas para o desenvolvimento de projetos inovadores e compartilhamento de experiências para o crescimento profissional dos micro e pequenos empreendedores, tudo de forma acessível e inclusiva”, disse o presidente da Ade Sampa, Renan Vieira.

Unidades – Teia:

Teia Lapa:

Endereço: Biblioteca Mário Schenberg. Rua Catão, 611 Lapa

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Teia Butantã:

Endereço: Rua Nella Murari Rosa, 40 — Jardim Olympia (Cresan Butantã).

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Teia Cachoeirinha:

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 — Vila dos Andrades.

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 18h.

Teia Centro:

Endereço: R. Dr. Bráulio Gomes, 139 — Centro Histórico de São Paulo.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Teia Cidade Tiradentes:

Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6.900 no 3º andar/piso Cidade Tiradentes.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Teia Grajaú:

Endereço: R. Maria Moassab Barbour, S/N — Cantinho do Céu.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Teia Heliópolis:

Endereço: Estrada das Lágrimas, 2385 (CEU Heliópolis).

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Teia Interlagos:

Endereço: Av. Interlagos, 6122 — Interlagos.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Teia Vila Curuçá:

Endereço: Avenida Marechal Tito, 3452 — Itaim Paulista.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Teia Itaquera:

Endereço: Rua Augusto Carlos Bauman, 851 (Subprefeitura Itaquera).

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Teia Jaçanã:

Endereço: R. Francisca Espósito Tonetti, 105 — Jardim Guapira.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Teia Jd. Edite:

Endereço: R. Charles Coulomb, 120 — Cidade Monções.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Teia Parelheiros:

Endereço: Estrada da Colonia, 2.500 — Jardim Novo Parelheiros.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Teia Perus:

Endereço: R. Antônio Maia, 651 — Vila Perus.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Teia Pinheiros (Green Sampa):

Endereço: Rua Sumidouro, 580 — Pinheiros.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Teia Santo Amaro:

Endereço: Praça Salim Farah Maluf, s/n — Santo Amaro.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Obs: Essa unidade do Teia, está instalada dentro do Centro de Cidadania da Mulher, por esse motivo, é de uso exclusivo do público feminino.

Teia Taipas:

Endereço: Rua Diógenes Dourado, 101 — Cohab Taipas.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Teia Três Lagos:

Endereço: Maria Moura da Conceição, S/N — Jardim Belcito.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Agendamento para utilização em todas as unidades: adesampa.com.br/app

Unidades – SAMPA CAST:

Sampa Cast Lapa:

Endereço: Biblioteca Mário Schenberg, Rua Catão, 611 – Lapa

Sampa Cast Green Sampa:

Endereço: Centro de Inovação Verde Bruno Covas – Hub Green Sampa, Rua Sumidouro, 580 – Pinheiros

Sampa Cast Heliópolis:

Endereço: CEU Heliópolis, Estr. das Lágrimas, 2385 – Ipiranga

Funcionamento das unidades: Segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h15 às 17h30

Agendamento: todo dia 20 de cada mês pelo site adesampa.com.br/sampacast