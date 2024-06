SP inaugura em CEUs mais 3 salas de cinema do Circuito Spcine com sessão gratuita do filme ‘Divertidamente 2’

A Prefeitura de São Paulo inaugura três salas de cinema em unidades dos CEUs com sessões gratuitas do filme “Divertidamente 2”. A ação faz parte do Circuito Spcine e será iniciada nos CEUs São Miguel Paulista e Parque Novo Mundo, na Zona Leste, e Pinheirinho, na Zona Norte, ampliando o acesso ao cinema e entretenimento para mais regiões da capital.

As inaugurações contam com uma programação especial para marcar o início das atividades. No CEU São Miguel a cerimônia acontecerá em 23 de junho, às 11h; no CEU Pinheirinho, a abertura ocorrerá em 3 de julho, às 14h; já no CEU Parque Novo Mundo, a inauguração será no dia 4 de julho, às 14h. Em todos esses dias será exibido o filme “Divertidamente 2”, nova animação da Pixar e um dos grandes sucessos de bilheteria de 2024.

“Ampliar o acesso ao cinema em locais que não são atendidos pelo circuito comercial é uma prioridade para a nossa gestão. Queremos garantir que os paulistanos tenham a oportunidade de vivenciar a magia do cinema, independentemente de onde morem. Essas salas representam mais um passo significativo nessa direção”, afirma Lyara Oliveira, presidente da Spcine, que tem apoio das Secretarias Municipais de Cultura e Educação e parceria com o Instituto Baccarelli.

Circuito Spcine

Instalado em 20 pontos, sobretudo em bairros não atendidos pelas salas comerciais, o intuito do Circuito Spcine é democratizar o acesso ao cinema e garantir mais telas para o cinema nacional com uma programação gratuita ou a preços populares de R$ 4 a inteira e R$ 2 a meia-entrada.

O Circuito Spcine é a maior rede de salas públicas de cinema do Brasil e uma das mais importantes da América Latina, sendo que os 20 espaços são espalhados em 15 salas em CEUs, uma no Centro de Formação Cultura da Cidade Tiradentes, além de quatro salas em espaços centrais da cidade, sendo duas no Centro Cultural São Paulo; uma na Galeria Olido e uma na Biblioteca Roberto Santos.

A programação semanal traz destaques do circuito internacional, blockbusters, filmes nacionais e produções de destaques em festival do Brasil e no exterior. A programação completa e os locais de exibição podem ser conferidos aqui.

Acessibilidade

Em um movimento pela inclusão, o Circuito Spcine disponibilizou, em todas as suas 20 salas de cinema, recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva e visual. A adaptação das salas cumpre a obrigatoriedade prevista na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146.

As salas estão preparadas para oferecer os recursos de audiodescrição, janela com intérprete da língua brasileira de sinais (LIBRAS) e legenda oculta. Assim, o espectador que solicitar os recursos receberá um equipamento para uso exclusivo durante a sessão de cinema.

Os equipamentos utilizam a tecnologia ProAccess, que permite interação e entretenimento às pessoas com deficiência visual e auditiva durante uma sessão, de maneira individual, livre de interferências e com sincronização instantânea dentro das salas de cinema.

As vantagens do equipamento para o espectador são: fácil operação, por possuir poucos botões e sem necessidade de configuração; captura instantânea, não necessitando o download de aplicativos; exibição em tempo real, sem delay de áudio ou vídeo, além de sincronização automática, independente da hora de chegada do espectador na sala de exibição; livre de interferência de sinal externo com o uso do sistema infravermelho.

Sobre o Instituto Baccarelli

Uma das mais respeitadas organizações sociais sem fins lucrativos e não governamentais do Brasil, o Instituto Baccarelli promove há mais de 27 anos transformação e inclusão social por meio da educação para Heliópolis e outras regiões de São Paulo.

Em Heliópolis, realiza um trabalho social utilizando música e dança enquanto ferramentas, e formou a primeira orquestra sinfônica do mundo em uma favela, a Orquestra Sinfônica Heliópolis, que conta com a regência titular e direção artística de Isaac Karabtchevsky, decano da regência no país.

Em outros pontos da capital, atua com cultura, esporte, lazer, recreação e tecnologia a partir de contrato firmado com a Secretaria Municipal de Educação para a gestão de 12 unidades de Centros Educacionais Unificados, os CEUs, levando a consistente trajetória de transformação social por meio da educação para outras regiões da cidade.

Serviço

CEU São Miguel

Data: 23 de junho

Horário: 11h

Filme: Divertidamente 2

Endereço: CEU São Miguel – Luiz Melodia – R. José Ferreira Crespo, 475 – Jardim São Vicente, São Paulo – SP, 08021-480

CEU Pinheirinho

Data: 3 de julho

Horário: às 14h

Filme: Divertidamente 2

Endereço: CEU Luiz Gama (Pinheirinho D’Água) – Rua Camillo Zanotti – Jaraguá, São Paulo – SP, 02998-080

CEU Parque Novo Mundo