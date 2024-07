SP inaugura central de monitoramento do Smart Sampa com câmeras inteligentes em operação 24h

A Prefeitura inaugurou nesta quinta-feira (4) a central de monitoramento do Programa Smart Sampa, maior e mais completo sistema de vigilância feito por câmeras inteligentes da cidade de São Paulo, que até o fim do ano terá 20 mil equipamentos integrados. Na mesma cerimônia, foi entregue a primeira unidade do Descomplica 24h e anunciada a nomeação de mais 500 guardas-civis metropolitanos (GCMs) aprovados no concurso de 2023.

“A gente muda e escreve uma nova etapa na história da cidade com este ato de hoje”, disse o prefeito Ricardo Nunes durante a cerimônia. “É uma etapa de combate à criminalidade com o uso da tecnologia, com o comprometimento do Estado, da Prefeitura e a participação da sociedade civil”.

O prefeito anunciou também a publicação do edital para a adesão de mais 20 mil câmeras particulares ao Smart Sampa. “Não vamos medir esforços para tornar a cidade cada dia mais segura com o aumento do efetivo agora somado ao uso da tecnologia. Foi isso que a gente estudou em todas as grandes cidades do mundo que melhoraram seus índices de segurança”, destacou Nunes.

Veja aqui o vídeo com as imagens da central de monitoramento.

O Smart Sampa é uma das iniciativas da gestão municipal no reforço à segurança na capital. Todas as câmeras têm tecnologia de reconhecimento facial e algoritmos que emitem alertas de atos de vandalismo, furtos e identificação de placas de veículos roubados.

Além disso, o sistema permite um trabalho integrado entre município e Estado, em ações de segurança entre GCM, Polícia Militar e Polícia Civil, além dos serviços de mobilidade urbana, com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), SAMU, Metrô e CPTM. O prefeito revelou algumas outras funções do Smart Sampa, como o acesso ao banco de dados de pessoas desaparecidas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, telemetria dos piscinões, monitoramento do SAMU, câmeras com tecnologia térmica instaladas em áreas verdes para identificar início de incêndio.

“São muitas as ações de sinergia entre o governado do Estado e a Prefeitura e essa é mais uma”, destacou o vice-governador Felicio Ramuth, que lembrou dos resultados que o programa já vem dando. “Desde fevereiro, o início da implementação deste projeto, o Governo do Estado vem colhendo os frutos da parceria com a Prefeitura. Se compararmos os primeiros 5 meses deste ano com 2022, antes dessa parceria, temos 45% a menos de roubos, 35% a menos de furtos na região central”, enumerou Ramuth.

Desde o início da operação de monitoramento por meio do programa Smart Sampa, em fevereiro de 2024, mais de 80 pessoas foram presas em flagrante com o auxílio das câmeras da plataforma. Somente em junho, sete pessoas foram detidas em flagrante na região central e mais duas ocorrências foram atendidas no restante da cidade. Além disso, por meio da integração com o banco de dados da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, sete pessoas desaparecidas foram encontradas utilizando a tecnologia de reconhecimento facial.

Meta para 2024

O Programa prevê 20 mil câmeras instaladas e em operação na capital até o fim do ano, dessas, cerca de 13 mil já estão instaladas e em funcionamento.

Além disso, a Prefeitura lançará um edital de chamamento público para empresas, concessionárias e munícipes interessados em integrar seus equipamentos de segurança na plataforma do Programa Smart Sampa, que permitirá a integração de mais 20 mil câmeras na plataforma, com uma adesão voluntária e sem custos. Assim, o programa poderá chegar a 40 mil câmeras nessa rede em toda a cidade.

Serviços 24h

O Descomplica 24h tem capacidade para fazer cerca de 500 atendimentos diários, disponibiliza 350 serviços públicos ao cidadão, como os relacionados a Assistência Social, Mobilidade e Transportes, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e conta com 48 funcionários.

“Aqui será possível tratar do Cadastro Único, Bilhete Único, todos os serviços que a gente tem no Descomplica serão disponibilizados aqui com um atendimento 24h por dia”, destacou o prefeito.

O Descomplica 24h e o Smart Sampa funcionam no mesmo prédio, um icônico edifício na Rua 15 de Novembro, no Centro Histórico, que foi reformado para receber os equipamentos.

A instalação nesse local tem uma dupla função: é mais um reforço às políticas da gestação municipal para a reestruturação da região central e também por receber um alto fluxo de pessoas, que podem resolver suas pendências no Descomplica 24h a qualquer momento.

“O prefeito pediu o maior e melhor centro de monitoramento integrado do Brasil e hoje nós estamos entregando o maior centro de monitoramento da América Latina”, disse o secretário municipal de Segurança Urbana, Júnior Fagotti.

Na central de monitoramento do Smart Sampa trabalham cerca de 400 profissionais, entre agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Defesa Civil.

O prédio é composto por térreo, mezanino e mais três pavimentos, adequados para abrigar toda a infraestrutura e os profissionais especializados exigidos para operar o sistema. No térreo, denominado Centro de Visitação, estão instalados painéis com informações atualizadas sobre ocorrências na cidade, acessíveis também à imprensa, que terá um espaço dedicado.

O edifício abriga ainda a Coordenação do Programa Smart Sampa, a Superintendência de Operações Especiais (SOI) e a Central de Monitoramento do Smart Sampa.