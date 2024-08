SP implementa projeto-piloto com totens de segurança no centro da capital

O estado de São Paulo deu início neste mês de agosto a um projeto-piloto para o combate à criminalidade no centro da capital. Foram instalados totens de segurança na Rua 25 de Março, na Praça da República e na região das Cenas Abertas de Uso, que permitem o contato direto da população com as centrais de controle e equipes das forças de segurança. A instalação dos dispositivos compõe uma série de ações do governo paulista para garantir mais segurança e revitalizar o coração da cidade de São Paulo.

“Vamos utilizar a tecnologia a favor de nossas operações de segurança pública. Além de policiamento ostensivo e reforço em pontos estratégicos, vamos atacar todo esse ecossistema criminoso e acolher os dependentes químicos dessas áreas. A região central São Paulo tem sido degradada ao longo dos anos e não vamos poupar esforços para reverter essa situação com um conjunto de ações que envolvem todas as dimensões do governo. Vamos devolver o centro às pessoas”, afirma o governador Tarcísio de Freitas.

Multifuncionais e com quatro metros de altura, os equipamentos foram desenvolvidos pela empresa Helper Tecnologia e estão localizados em três pontos específicos do Centro da Capital, na esquina das ruas General Couto de Magalhães e dos Protestantes; em frente ao Edifício Itália (Praça da República) e no Parque Dom Pedro II (25 de Março).

Os totens são equipados com um botão de emergência para o acionamento da PM, um sistema de comunicação para o envio de alertas, um conjunto de câmeras de monitoramento e leitura de placas, entre outros dispositivos. “Os totens vão contribuir diretamente com as atividades de policiamento e patrulhamento na região. Com um conjunto de funcionalidades e serviços, eles fornecerão informações essenciais para fortalecer ainda mais o trabalho estratégico que tem sido realizado na região para combater a criminalidade e garantir a segurança da população”, explica o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.