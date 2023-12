SP implanta mais 17,8 km de Faixa Azul em três vias da cidade

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), entregará a partir desta segunda-feira (4) novas faixas destinadas à segurança dos motociclistas em trechos das avenidas Brigadeiro Faria Lima, Luiz Dumont Villares e Zaki Narchi. A cidade contabilizará, assim, 60,7 km de Faixa Azul. A meta da Prefeitura é implantar 200 km de Faixa Azul até o fim de 2024.

Seguindo as autorizações da Senatran, o projeto-piloto da Faixa Azul será implantado em três importantes vias da cidade de São Paulo durante a semana que vem. Uma das implantações será na Zona Oeste e as outras duas na Zona Norte. Desde setembro, a Prefeitura ampliou a Faixa Azul na cidade em 20,4 km.

Na Avenida Brigadeiro Faria Lima as sinalizações que definem o espaço da Faixa Azul estarão entre a Avenida Pedroso de Moraes e a Rua Michel Milan, em ambos os sentidos, totalizando 9,2 km. Neste segmento, o fluxo de motociclistas é de 8 mil por dia.

Na Zona Norte, a Avenida Zaki Narchi terá a faixa destinada aos motoqueiros entre as avenidas Cruzeiro do Sul e Luiz Dumont Villares, em ambos os sentidos, somando 3,6 km. No trecho circulam 5,5 mil motos diariamente. Já a Avenida Luiz Dumont Villares recebe 5 km da nova sinalização para motos, em ambos os sentidos, desde a Avenida Zaki Narchi até a Rua Sevilha. Por lá, são 14 mil motos todos os dias.

A Faixa Azul é uma sinalização idealizada para reorganizar o compartilhamento das vias entre motociclistas, carros e ônibus. As vias que recebem a Faixa Azul têm as sinalizações do viário reorganizadas e o novo espaço delimitado para que o trânsito seja mais pacífico e humanizado.

Além da pintura no asfalto, as vias com Faixa Azul receberam sinalização vertical: placas de início e término, de orientação e atenção, além de faixas educativas. O projeto-piloto visa a maior segurança dos veículos sobre duas rodas que, a partir das ativações, devem trafegar preferencialmente entre as faixas 1 e 2. Lembrando que a Faixa Azul não é obrigatória ou exclusiva.

A Faixa Azul segue duas premissas: os conceitos de Visão Zero e de Sistema Seguro. Na Visão Zero, nenhuma morte no trânsito é aceitável. Já um Sistema Seguro é projetado para evitar que os erros dos diferentes usuários do viário possam ocasionar ocorrências graves, que resultem em lesões ou mortes. Por não estar prevista no Código Nacional de Trânsito (CTB), a nova proposta de sinalização precisou do aval da Senatran para ser implantada de maneira experimental, para que avaliações sobre o desempenho pudessem ser realizadas e acompanhadas pelo órgão federal

Histórico

A primeira via que recebeu o projeto Faixa Azul foi a avenida 23 de Maio, em 25 de janeiro de 2022, desde a Praça da Bandeira até o Complexo Viário Jorge João Saad (Cebolinha). Após um ano, no trecho de 5,5 km, não foi registrado nenhum acidente fatal.

Nove meses depois, em 6 de outubro de 2022, foram implantados mais 17 km no eixo Bandeirantes-Afonso D’Escragnolle Taunay, em ambos os sentidos. Por lá, também não houve a ocorrência de óbitos de motociclistas.

Entre setembro e outubro de 2023, o projeto aumentou no Corredor Norte-Sul, com 1,8 km entre as avenidas Prestes Maia e Tiradentes e, mais 2,8 km, que contemplaram as avenidas Santos Dumont, Rubem Berta e Moreira Guimarães, até o Viaduto Indianópolis.

Já no dia 6 de novembro, mais 6 km foram entregues nas avenidas Sumaré e Paulo VI e, mais recentemente, 5,8 km nas avenidas das Nações Unidas e 4 km na Miguel Yunes.

A partir desta segunda serão ativados os novos trechos das avenidas Brigadeiro Faria Lima, 9,2 km, Zaki Narchi, 3,6 km, e Luiz Dumont Villares, 5 km.

Próximas ativações

dia 18/12