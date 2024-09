SP gera até R$ 80 milhões e acrescenta 630 mil turistas com obras de infraestrutura

O Governo de São Paulo divulga um estudo inédito que revela o impacto dos investimentos públicos em obras de infraestrutura turística. De acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), os repasses realizados no primeiro semestre deste ano pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) contribuíram para o deslocamento de 630 mil turistas e excursionistas pelo estado, acrescentando até R$ 80 milhões por ano à economia de 174 destinos paulistas.

Três obras públicas inauguradas recentemente em Lençóis Paulista: um orquidário, o Jardim Botânico e o Centro Educacional Ambiental devem receber mais de cinco mil turistas e excursionistas, acrescentando R$ 2,4 milhões na economia do município nos próximos dois anos. A visitação é gratuita e todas contam com recursos do Estado. “A infraestrutura é fundamental, uma vez que viabiliza a conexão até o atrativo, restaura uma edificação que já recebe visitantes ou cria um novo ponto de interesse”, diz o secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena.

Entre os investimentos públicos já realizados pelo Governo de São Paulo, destaque para o Parque Cidade das Crianças, de Holambra, que recebe cerca de 7 milhões de visitantes por ano desde que foi inaugurado, em 2020; e a revitalização do teleférico de Pedreira, desativado por 20 anos e, hoje, um dos principais pontos turísticos da região, com capacidade para receber 250 pessoas por hora, vista para o Rio Jaguari e as montanhas da Serra da Mantiqueira.

Em 2024, foram repassados mais de R$ 200 milhões para 174 municípios com obras em andamento. Também foram inauguradas 114 obras, mais que o dobro do ano passado no mesmo período. Nos últimos 10 anos, o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, o Dadetur, ligado à Setur-SP, repassou quase R$ 2 bilhões aos municípios turísticos paulistas, resultando em um impacto adicional de R$ 775 milhões a cada ano no PIB do Estado, segundo o CIET.

Turismo em alta

O turismo é um dos setores que mais cresce na economia de São Paulo. No primeiro semestre, avançou 4,81% e pode elevar o PIB do setor para acima de R$ 300 bilhões até o fim de 2024. Por esta razão, é também uma força econômica, uma vez que aciona meios de hospedagem, restaurantes, transportes e mais de 50 setores.

O destaque deste ano tem sido o crescimento do setor aéreo e o aumento da empregabilidade: a estimativa é gerar a 47 mil vagas até o fim deste ano e aumentar em 9% o número de chegadas de turistas em aeroportos regionais. A Setur-SP também mantém um programa de crédito turístico (CrediturSP), que já ofereceu mais de R$ 1,5 bilhão em crédito em condições sob medida para investidores que atuam em SP, de pequenos a grandes empreendedores, do público ao privado.