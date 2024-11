SP Gastronomia terá shows de Xande de Pilares, Paulo Ricardo e Mariana Aydar

É a última semana para aproveitar tudo o que o SP Gastronomia reserva de melhor. Com ingressos a partir de R$70 a inteira, o festival promete momentos únicos para todos os gostos e idades, que vão desde menus gastronômicos imperdíveis e feira com produtores locais a shows com grandes nomes da música brasileira, como Xande de Pilares, Paulo Ricardo e Mariana Aydar. De sexta (08) a domingo (10), o evento acontece no Parque Villa-Lobos (Ilha Musical).

No palco Vivo, as apresentações dos artistas Paulo Ricardo (08/11), Pedro Emílio (09/11), Mariana Aydar (09/11), Digão (10/11) e Xande de Pilares (10/11) prometem embalar as últimas noites da edição, com ritmos que vão do MPB ao samba. Mas a programação do SPG não para por aí – o público ainda tem a chance de degustar pratos exclusivos nos 20 estabelecimentos gastronômicos participantes, participar das aulas com grandes chefs, mergulhar nas experiências de marcas parceiras e provar algumas das delícias vendidas na feira de produtores locais.

Com sabores inesquecíveis e estilos culinários únicos, o SPG conta com a participação de A Casa do Porco, Mocotó, Le Bulô, Gero/Bistrot Parigi, Maturatta, QT Pizza Bar, Jiquitaia, Grand Hyatt São Paulo, Osso, Quincho, Escandinavo, Capim Santo, Make Hommus. Not War, Più e Tasca da Esquina. Além de levarem seus sucessos de vendas em versões reduzidas, cada chef apresenta o seu próprio Prato SP Gastronomia, pensado exclusivamente para o evento, no valor fixo de R$35. Os cardápios completos estão disponíveis no site do festival.

Ainda no âmbito gastronômico, os consumidores também poderão prestigiar aulas-show com chefs renomados, como Claude Troisgros e Rafael Cavalieri, além de Arthur Paek, criador de conteúdo de gastronomia que é sucesso nas redes sociais. Ele participa no domingo, dia 10, às 19, do “Receitas Apresenta: Frango Frito Coreano com Arthur Paek”. Também estarão disponíveis à venda as delícias de 35 produtores locais. De cachaças a comidas artesanais, Palmitolândia, Doces Água na Boca, Doces Caseiros Paulinho, Didone Gastronomia, D’alê Personal Platter, Empadas da Tai, Envolve Bioembalagens, Fazenda Atalaia, Floquinho Doces, Kairós Ateliê de Doces, Landa Cakes, Licas Cakes, Manjuba & Cia, Maria Terra Alimentos Artesanais, Maradocesedelicias, Mondury, Olila Ateliê, Recanto do Jakinha, Recanto Magini, Rosilicias – Bolos e Tortas Artesanais, Sítio Olho D’Água, Sítio Primavera Agroecológicos, Santa Amazônia, Quilombo Doces, Xodó da Preta, ALternativa Orgânica, Azeite Rossini, Chevere Restaurante, CoguLi, Conito Doces Veganos, Docerandoo e Cherie Cupcake e Delícias levam à edição suas receitas favoritas.

O SP Gastronomia é uma realização de O Globo, CBN e Valor Econômico e tem a Prefeitura da Cidade de São Paulo como Cidade Anfitriã e o Governo de São Paulo como Estado Anfitrião. O evento conta ainda com patrocínio máster da Vivo; patrocínio de Cerveja Petra, Maturatta, Ambipar e Sabesp; apoio educacional do Senac São Paulo; apoio de Guaraná Antarctica, Evino, Espumantes Muum, BYD, Rede D’Or, Consigaz e Pão de Açúcar; PicPay como meio de pagamento oficial; apoio institucional de Metrô de São Paulo, Detran SP, Prodesp, Visite São Paulo, ABEAR- Associação Brasileira das Companhias Aéreas e Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo; participação de Hellmann’s, Águas Prata, Juçaí, Granado, Frescatto, Cachaça Espírito de Minas, Kalassi, Licor 43, BMW Motorrad. Reserva GO, Orfeu Café Especiais, Aperol e Knorr; Azul como companhia aérea oficial; Grand Hyatt São Paulo como hotel oficial e o Parque Villa-Lobos como local oficial.

SP GASTRONOMIA 2024

Datas e horários:

08/11 (Sexta): 17h às 23h

09/11 (Sábado): 12h às 22h

10/11 (Domingo): 12h às 22h

Atrações musicais:

08/11 – sexta, 19h30 – Paulo Ricardo

09/11 – sábado, 17h – Pedro Emílio

09/11 – sábado, 19h – Mariana Aydar

10/11 – domingo, 17h – Digão

10/11 – domingo, 19h – Xande de Pilares

Restaurantes participantes: Mocotó, Le Bulô, Gero/Bistrot Parigi, Maturatta e QT Pizza Bar, além dos já consagrados A Casa do Porco, Jiquitaia, Grand Hyatt São Paulo, Osso, Quincho, Escandinavo, Capim Santo, Make Hommus. Not War, Più e Tasca da Esquina.

Local: Parque Villa-Lobos (Ilha Musical) – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo – SP