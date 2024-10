SP Gastronomia anuncia datas da edição 2024, e ganha mais um fim de semana

De volta à São Paulo para sua segunda edição, o SP Gastronomia 2024 já tem datas marcadas para os amantes paulistanos de uma boa culinária. De sexta a domingo, no período de 01 a 03 e 08 a 10 de novembro, o Parque Villa-Lobos, no coração de Pinheiros, volta a sediar o maior festival de gastronomia do país – desta vez, ao longo de seis dias. O evento, que já conta com marcas como Cerveja Petra, Maturatta, Senac São Paulo, Guaraná Antarctica e outros como parceiros e patrocinadores, reúne restaurantes, feira de produtores locais, aulas com chefs e especialistas renomados, experiências de marca, e shows musicais imperdíveis – que prometem agradar todos os gostos e paladares.

Já estão confirmados os restaurantes A Casa do Porco, de uma estrela Michelin, Grand Hyatt São Paulo, Gero / Bistrot Parigi, Jiquitaia, Le Bulô, Maturatta, Mocotó, Osso, Quincho e Tasca da Esquina, que levarão ao festival alguns dos seus pratos favoritos em versões reduzidas, para que os visitantes tenham a oportunidade de provar de tudo um pouco. Serão mais de 15 estilos culinários diferentes e, além dos restaurantes, o espaço ainda reúne uma feira de produtores locais do estado de São Paulo e uma programação de aulas com chefs e especialistas consagrados, realizadas no Auditório Senac SP. Além de trazer o melhor dos restaurantes paulistanos, o festival gastronômico contará com show das artistas Luiza Martins (sertanejo) (01/11) e Paula Lima (MPB) (02/11), primeiros nomes confirmados no line-up do evento.

Em 2023, no ano de sua estreia na cidade, o SP Gastronomia recebeu mais de 25 mil pessoas em três dias de festival. Nesta edição, com a novidade de mais um fim de semana de evento, a expectativa é dobrar o recorde de público conquistado até então. Os ingressos já estão à venda, com valores iniciais de R$35 para meia entrada e R$70 para inteira. Assinantes dos jornais O GLOBO e Valor Econômico e ouvintes CBN têm 50% de desconto na compra de até dois ingressos.

“Com o sucesso do ano passado, vimos uma demanda por mais dias de evento, e por isso decidimos expandir para dois fins de semana em 2024. Estender o festival atende ao desejo do público de aproveitar ainda mais o SP Gastronomia, que é uma continuidade da nossa paixão pela arte culinária e entretenimento. A adesão das marcas reforça o papel fundamental dos nossos parceiros na construção desse sucesso”, afirma o diretor de Projetos Especiais da Editora Globo, Leonardo André.

O SP Gastronomia 2024 é uma realização de O Globo, CBN e Valor Econômico e tem a Prefeitura da Cidade de São Paulo como Cidade Anfitriã. O evento conta ainda com patrocínio de Cerveja Petra e Maturatta; apoio educacional do Senac São Paulo; apoio de Guaraná Antarctica, Evino e Espumantes Muum; participação de Hellmann’s, Águas Prata, Juçaí, Granado, Frescatto, Cachaça Espírito de Minas, Kalassi, Licor 43 e Visite São Paulo; Grand Hyatt São Paulo como hotel oficial e o Parque Villa-Lobos como local oficial.

SP GASTRONOMIA 2024

Datas e horários:

01/11 (Sexta): 18h às 23h

02/11 (Sábado): 12h às 22h

03/11 (Domingo): 12h às 22h

08/11 (Sexta): 17h às 23h

09/11 (Sábado): 12h às 22h

10/11 (Domingo): 12h às 22h

Local: Parque Villa-Lobos – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo – SP

Site oficial: Link

Ingressos: Link