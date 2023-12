SP ganhará o 1º Centro Municipal para Pessoas com TEA

A cidade de São Paulo está prestes a dar um passo significativo na promoção da inclusão e do acolhimento das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em parceria entre a SPObras e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), as obras do 1º Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista estão em fase de licitação, com a abertura dos envelopes agendada para o dia 12 de dezembro. O edital de licitação e seus anexos podem ser acessados neste link. Após a contratação, são estimados 8 meses para a conclusão dos trabalhos, com um investimento previsto de R$ 43,4 milhões da Prefeitura de São Paulo.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) reúne desordens do desenvolvimento neurológico presentes desde o nascimento ou começo da infância. As pessoas dentro desse espectro podem apresentar dificuldades na comunicação ou interação social (como nas linguagens verbal ou não verbal e na reciprocidade socioemocional) e padrões restritos e repetitivos de comportamento, como movimentos contínuos, interesses fixos e hipo ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Todos os pacientes com autismo partilham estas dificuldades, mas cada um deles será afetado em intensidades diferentes, resultando em situações bem particulares, mas que acompanham a pessoa por todas as etapas da vida.

Com foco no acolhimento, na socialização e na autonomia dessas pessoas, a SMPED liderou a concepção do Centro TEA, que contará com a participação da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Secretaria Municipal de Educação (SME), como articuladores de uma rede para o fortalecimento do vínculo familiar, proporcionando atividades de sociabilização e convivência no âmbito municipal. A implantação do projeto prevê oferecer à comunidade as seguintes atividades:

Culturais: teatro, dança, música e cinema;

Esportivas: quadra poliesportiva, ginástica e piscina para aulas de natação/hidroginástica;

Formativas: capacitação e palestras com diversas temáticas voltadas às pessoas com TEA, como saúde, educação e trabalho;

Autocuidado: atividades para o desenvolvimento de habilidades da vida diária.

O Centro TEA será construído na Av. Santos Dumont, 1.318, na Zona Norte, ocupando um terreno de 3.933,62m², onde atualmente está localizado o Centro Esportivo Santana Balneário Geraldo Alonso.

As obras englobam toda a infraestrutura necessária, incluindo instalações civis, acessibilidade, instalações hidrossanitárias, climatização, acústica, iluminação, além de ajustes nas instalações elétricas e adaptação da cabine de transformação.

Essa iniciativa faz parte do Programa de Metas da Gestão 2021-2024 (Meta 21) e reforça o compromisso da Prefeitura de São Paulo em oferecer à cidade espaços inclusivos e adaptados para pessoas com diferentes necessidades, contribuindo assim para uma sociedade mais igualitária e acolhedora.